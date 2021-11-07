احدث الأخبار

إطلاق استراتيجية تعزيز جودة التدريب بالكليات التقنية بتبوك
منطقة تبوك
 سيتحول للون الأحمر.. قصة أطول خسوف منتظر للقمر في القرن الحالي
أبرز المواد
 طريق المونديال.. الأخضر يخوض أولى تدريباته في سيدني استعدادًا لأستراليا
أبرز المواد
 5 رسائل مهمة من متحدث “الصحة”.. منها بدء توريد لقاح “فايزر” لتحصين الأطفال (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. متحدث الصحة: الجرعة التنشيطية آمنة ومهمة لهذا السبب
أبرز المواد
 6 رسائل من متحدث “الرياضة” حول تحديث بروتوكولات الملاعب.. منها شرط دخول الأطفال
أبرز المواد
 استشاري يكشف العلاقة بين سمنة الأطفال والميكروبات المعوية
أبرز المواد
 “الرياضة”: نسبة الحضور الجماهيري لفعاليات “فورمولا 1” ستكون 100%
أبرز المواد
 متحدث “الرياضة”: شرط وحيد للسماح بدخول الأطفال إلى الملاعب
أبرز المواد
 متحدث “الصحة”: بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائه للأطفال دون الـ 12 عامًا (فيديو)
أبرز المواد
 “التحالف” يُدمر 17 آلية عسكرية حوثية ويقضي على 138 إرهابيًا
أبرز المواد
 متحدث الصحة: العالم تجاوز ربع مليار إصابة بكورونا و5 مليون و62 ألف حالة وفاة (فيديو)
أبرز المواد
إطلاق استراتيجية تعزيز جودة التدريب بالكليات التقنية بتبوك

إطلاق استراتيجية تعزيز جودة التدريب بالكليات التقنية بتبوك

منطقة تبوك
سيتحول للون الأحمر.. قصة أطول خسوف منتظر للقمر في القرن الحالي

سيتحول للون الأحمر.. قصة أطول خسوف منتظر للقمر في القرن الحالي

أبرز المواد
طريق المونديال.. الأخضر يخوض أولى تدريباته في سيدني استعدادًا لأستراليا

طريق المونديال.. الأخضر يخوض أولى تدريباته في سيدني استعدادًا لأستراليا

أبرز المواد
5 رسائل مهمة من متحدث “الصحة”.. منها بدء توريد لقاح “فايزر” لتحصين الأطفال (فيديو)

5 رسائل مهمة من متحدث “الصحة”.. منها بدء توريد لقاح “فايزر” لتحصين الأطفال (فيديو)

أبرز المواد

“الرياضة”: نسبة الحضور الجماهيري لفعاليات “فورمولا 1” ستكون 100%

“الرياضة”: نسبة الحضور الجماهيري لفعاليات “فورمولا 1” ستكون 100%
http://almnatiq.net/?p=1062337
محررو المناطق

أكد مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي، أن الحضور الجماهيري لفعاليات “فورمولا 1” الشهر المقبل، في جدة سيكون 100%، مع ضرورة التحصين وارتداء الكمامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة لكشف مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما تحدث مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 6/11/2021، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 64 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537.858 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548.930 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8804حالة.

 

روابط ذات صلة

متحدث “الرياضة”: شرط وحيد للسماح بدخول الأطفال إلى الملاعب

متحدث “الرياضة”: شرط وحيد للسماح بدخول الأطفال إلى الملاعب
متحدث “الصحة”: بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائه للأطفال دون الـ 12 عامًا (فيديو)

متحدث “الصحة”: بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائه للأطفال دون الـ 12 عامًا (فيديو)
الصحة: خطة مهنية لتقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5-11 عاما (فيديو)

الصحة: خطة مهنية لتقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5-11 عاما (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*