“الرياضة”: نسبة الحضور الجماهيري لفعاليات “فورمولا 1” ستكون 100%

محررو المناطق

أكد مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي، أن الحضور الجماهيري لفعاليات “فورمولا 1” الشهر المقبل، في جدة سيكون 100%، مع ضرورة التحصين وارتداء الكمامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة لكشف مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما تحدث مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 6/11/2021، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 64 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537.858 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548.930 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8804حالة.