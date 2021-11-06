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إطلاق استراتيجية تعزيز جودة التدريب بالكليات التقنية بتبوك

إطلاق استراتيجية تعزيز جودة التدريب بالكليات التقنية بتبوك

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إطلاق استراتيجية تعزيز جودة التدريب بالكليات التقنية بتبوك

إطلاق استراتيجية تعزيز جودة التدريب بالكليات التقنية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=1062340
المناطق ـ تبوك:

أطلق نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبد الله بن مستور آل مرزوق، الخطة الاستراتيجية لتعزيز جودة التدريب بالكليات التقنية خلال زيارته للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم.

 

وسلم آل مرزوق، الكلية شهادة الاعتماد المؤسسي، بحضور مدير الإدارة بالمنطقة المهندس علي البلوي، وعميد الكلية المهندس غنام العنزي ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية وفريق الجودة.

 

وأكد أن الخطة ستُعنى بتعزيز جودة التدريب والجودة المؤسسية، والتوسع في التدريب التقني والمهني وخاصة في قطاع البنات، واستقطاب أفضل المدربين والقادة المؤهلين، وتقديم تدريب تقني ومهني قائم على الطلب، إضافة إلى توفير برامج وشراكات يقودها أصحاب العمل، وضمان الاستخدام الفعال لجميع المرافق.

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