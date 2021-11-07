6 رسائل من متحدث “الرياضة” حول تحديث بروتوكولات الملاعب.. منها شرط دخول الأطفال

محررو المناطق

قال مساعد وزير الرياضة رجاءالله السلمي، اليوم الأحد، إنه وفقا لقرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتين، تم بالتنسيق مع وقاية تحديث بروتوكولات التعامل في الأنشطة الرياضية والصالات والمراكز والتدريبات الرياضية، وعودة الجماهير بعد السماح بالطاقة الاستيعابية الكاملة للملاعب.

وأكد “السلمي” خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات كورونا، أنه تم تحديث بروتوكولات السلامة في الملاعب الرياضية مع التأكيد على عدم دخول أي شخص تظهر عليه أعراض.

ومن أهم هذه البروتوكولات:

-التأكد من الحالة “محصن” على “توكلنا”

-الالتزام بارتداء الكمامة.

-إلغاء التباعد الاجتماعي بين الأجهزة الرياضية.

-السماح بدخول الأطفال دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق محصن.

-التأكيد على تقليل المؤتمرات الصحفية على هامش المباريات.

-عدم تمكين أي شخص من الدخول لأي منشأة رياضية إذا ظهرت عليه أية أعراض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة لكشف مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما تحدث مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي، عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 6/11/2021، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.