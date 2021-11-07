شاهد.. متحدث الصحة: الجرعة التنشيطية آمنة ومهمة لهذا السبب

محررو المناطق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الجرعة التنشيطية آمنة ومهمة لتعزيز مناعة المجتمع.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات كورونا، أن الجرعة الثالثة آمنة وعليها دراسات تثبت ذلك، ولذلك تم إتاحتها للفئات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة لكشف مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما تحدث مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي، عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 6/11/2021، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.