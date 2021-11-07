5 رسائل مهمة من متحدث “الصحة”.. منها بدء توريد لقاح “فايزر” لتحصين الأطفال (فيديو)

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دعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، إلى المبادرة بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال “العبدالعالي”، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا: “نقول لكم من القلب.. بادروا بأخذ اللقاح ومعظم من تصل حالتهم إلى العناية الحرجة لم يستكموا الجرعات”.

وأوضح المتحدث، أن قرابة 22 مليون شخص قد استكملوا التحصين بتلقي جرعتين من اللقاح، وهو ما يُعد أمرًا مهمًا في سبيل تحقيق المناعة المجتمعية، مشيرًا إلى أن معظم من تصل حالتهم إلى العناية الحرجة من الأشخاص الذين لم يستكملوا الجرعات.

وأعلن متحدث الصحة، أن هناك خطة مهنية لتقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5-11 عاما .

وأكد أنه تمت الموافقة على بدء توريد لقاح “فايزر” استعدادًا لإعطائه للفئات العمرية دون الـ12 عامًا، مشيرًا إلى الدراسات التي أجريت من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، حول مأمونية اللقاح لهذه الفئات العمرية وفعاليته.

وقال المتحدث إنه يوجد أكثر من ربع مليار إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

فيديو | متحدث #الصحة: أكثر من ربع مليار إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/0g0yOBx2FJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2021

وأضاف المتحدث، أن الجرعة التنشيطية آمنة ومهمة لتعزيز مناعة المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تثبت ذلك، ولذلك تم إتاحتها للفئات ذات الأولوية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد وافقت، قبل عدة أيام، على السماح للفئة العمرية من 5-11 عامًا في المملكة بالحصول على لقاح فايزر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة لكشف مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما تحدث مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي، عن التحديثات الصادرة بشأن بروتوكولات القطاع الرياضي، والفئات المسموح لها بدخول المنشآت الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 6/11/2021، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.