طريق المونديال.. الأخضر يخوض أولى تدريباته في سيدني استعدادًا لأستراليا

محررو المناطق

يبدأ المنتخب الوطني اليوم الأحد، أولى تدريباته في مدينة “سيدني” الأسترالية، استعدادًا لمواجهة أستراليا، الخميس المقبل على “إستاد كومبانك”، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على ملعب “فلنتاين سبورتس بارك”، تحت إشراف المدير الفني “إيرفي رينارد” الذي اكتفى بتمارين استرجاعية متنوعة.

وسيُجري المنتخب السعودي غدًا حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة، وذلك على ملعب “فلنتاين سبورتس بارك”.