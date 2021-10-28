سيتحول للون الأحمر.. قصة أطول خسوف منتظر للقمر في القرن الحالي

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يشهد العالم يوم 19 نوفمير المقبل، أطول خسوف جزئي للقمر، في القرن الحالي مع وجود رؤية واضحة في أمريكا الشمالية.

ويستمر الخسوف لمدة تصل إلى 3 ساعات و28 دقيقة، حيث سيظهر خلالها 97٪ من القمر باللون الأحمر.

ومن المحتمل أن يكون هذا الخسوف الأطول في القرن الحالي، بين عامي 2001 و2100، حيث ستمر الأرض بين الشمس والقمر في الساعات الأولى من يوم 19 نوفمبر، لتلقي بظلالها على القمر الأخير.

وتتاح رؤية القمر فقط في الأماكن التي يكون فيها القمر فوق الأفق، ولكن مراقبو السماء في أمريكا الشمالية، يمكن أن يرونه من المنازل بالكامل، دون الحاجة إلى تلسكوب أو منظار.

ويبلغ الخسوف ذروته في الساعة 4 صباحًا بالتوقيت الشرقي، كما سيتمكن الناس في جميع أنحاء العالم من إلقاء نظرة خاطفة في أوقات مختلفة اعتمادًا على مناطقهم الزمنية.

وسيكون الخسوف مرئيًا أيضًا من أمريكا الجنوبية وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وأستراليا، فيما توقعت وكالة ناسا أن يكون هناك 20 خسوفًا كليًا وجزئيًا وشبه خسوفًا بين عامي 2021 و2030.