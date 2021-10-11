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شاهد.. حجم الدمار الذي وقع بمنزل رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله

شاهد.. حجم الدمار الذي وقع بمنزل رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله
http://almnatiq.net/?p=1062390
المناطق ـ وكالات:

رصدت لقطات تلفزيونية، بعضًا من مشاهد الدمار الذي وقع بمنزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جراء محاولة اغتياله بـ 3 مسيرات مفخخة.

وأظهرت اللقطات، التي عرضتها قناة “الحدث”، تأثر أجزاء كبيرة في المنزل بمحاولة الاستهداف.

وأصيب الكاظمي، إصابة طفيفة في يده، خلال محاول اغتيال تعرّض لها الليلة الماضية، في المنطقة الخضراء، وفقا لما ذكره مصدر حكومي عراقي.

ونقلت وكالة روسيا اليوم، عن المصدر قوله، إن “الكاظمي أصيب في يده، والإصابة لم تكن بليغة وإنما طفيفة ولم تؤثر على حركته، كما أصيب 10 أشخاص آخرون من أفراد حمايته”.

وذكرت الوكالة الروسية، تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة حامت في محيط مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء لأكثر من ثلاث دقائق، وبدأ طاقم الحماية بإطلاق النار عليها لإسقاطها لكنه لم يتمكن من ذلك.

وأضافت الوكالة، أنه مع اقتراب المسيرة من المنزل كثف إطلاق النار عليها بأوامر من مسؤولين في مكتب الكاظمي، مع اتخاذ إجراءات لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات.

وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم، فإن المكان الذي استهدفته المسيرة، هو منزل الكاظمي الخاص، الذي كان مقرًا لمؤسسة الذاكرة التي يقودها والتي تعنى بأرشفة الوثائق العراقية، ويقع المنزل بالقرب من منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.

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