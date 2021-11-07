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شاهد.. أمطار غزيرة وتساقط للبرد على جنوب الباحة

شاهد.. أمطار غزيرة وتساقط للبرد على جنوب الباحة
http://almnatiq.net/?p=1062416
المناطق ـ الباحة:

وثّق مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد اليوم الأحد، على الغبر جنوب الباحة.

وكانت صورة جديدة للأقمار الاصطناعية، قد أظهرت تشكل حزام رعدي ممطر ممتد اليوم الأحد، من الطائف وحتى جازان.

وشهدت أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، هطول أمطار بغزارة، وسط توقعات بأن تشمل أجزاء من منطقة الطائف.

وتوقع حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، وجود فرصة لهطول الأمطار بدءًا من غد الإثنين إلى يوم الخميس على عدة مناطق بينها الرياض والقصيم.

 

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