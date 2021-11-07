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القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم

القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم
http://almnatiq.net/?p=1062426
المناطق- واس

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأعرب جلالته عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، معرباً عن خالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، متمنيًا المزيد من النماء والازدهار للمملكة العربية السعودية وشعبها في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد سموه بمتانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.

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