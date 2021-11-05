فلكية جدة ترصد اقتران القمر بكوكب الزهرة غداً

المناطق- واس

سيُرصد بعد غروب الشمس غدًا هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة، حيث سيفصل بينهما حوالي درجة بالأفق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر والزهرة سيظهران معاً قبل حلول ظلمة الليل في منظر جميل، فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، وسيبقيان فوق الأفق لبضع ساعات بعد غروب الشمس.

وأشار إلى أنه يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر، وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، ومن الأفضل رؤية ذلك مباشرة بعد غروب الشمس.

وأفاد أنه عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 44% بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس فإنه خلال الأسابيع المقبلة عند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري سوف يكبر نظرًا لاقترابه من الأرض، وسيقابل ذلك تناقص في إضاءة قرصه تدريجيًا.

من ناحية أخرى أبان أن القمر سيمر من أمام كوكب الزهرة في ظاهرة تسمى الاحتجاب، وستكون مرصودة في أجزاء من شرق آسيا ولكن غير مشاهدة في سماء الوطن العربي.