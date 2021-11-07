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شاهد.. استشاري يكشف أسباب إصابة 35 % من الجنسين بأمراض القلب

شاهد.. استشاري يكشف أسباب إصابة 35 % من الجنسين بأمراض القلب
http://almnatiq.net/?p=1062434
محررو المناطق

قال الدكتور غنام الدوسري، رئيس قسم زراعة القلب والرئتين بجامعة تكساس الأمريكية سابقًا، إن أمراض القلب تعتبر من المسببات الأولى للوفيات بالمملكة بسبب تغير نمط الحياة ومرض السكري وضغوط الحياة بجانب الجينات الوراثية.

وأضاف “الدوسري” في حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الأحد: “إنه مع ضغوط الحياة وصلت أمراض القلب إلى 35 % بين الجنسين، وهي نسبة عالية بالإضافة إلى الجينات الوراثية، إلا أن نمط الحياة هو المسبب الرئيسي لأمراض القلب”.

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