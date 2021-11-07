أبرزها إلغاء التباعد.. الكشف عن بنود البروتوكول المحدث لقاعات الأفراح

محررو المناطق

كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، عن بنود البروتوكول المُحدث لقاعات الأفراح والمناسبات.

وشمل البروتوكول المُحدث، إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للقاعة، وتوفير الباركود الخاص بتوكلنا وإلزام الحضور بمسحة، مع التأكد من أن الحالة (محصن)، وارتداء العاملين والحضور للكمامات في جميع الأوقات.

وتضمن البروتوكول، تطهير العاملات للأيدي والخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية، والسماح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام ببروتوكول صالونات التجميل، وإزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية تعقيم الأسطح والمقابض.

وجاء في البنود، اتباع الإرشادات التفصيلية في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الصادر من “وقاية”، وتوزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة، والحرص على تطهير دورات المياه دوریًا.

كما تضمنت البنود، تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء وتهوية الموقع جيدًا في جميع الأوقات، والسماح بخدمة الضيافة مع الالتزام بلبس الكمامات والقفازات واستخدام الأواني والأكواب ذات الاستعمال الواحد، وتطبق الأماكن المخصصة للطعام وقاعات الفنادق والاستراحات البروتوكولات المخصصة لها.

وشددت البنود على ضرورة التنبيه على الحضور بإبلاغ موظفي القاعات عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمی وتجهيز مكان لعزلهم، ويتعهد الشخص الداعي للحضور بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وتقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور.