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“يومه أطول من سنته”.. “الزعاق” يكشف أغرب عجائب كوكب الزهرة (فيديو)

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“يومه أطول من سنته”.. “الزعاق” يكشف أغرب عجائب كوكب الزهرة (فيديو)

“يومه أطول من سنته”.. “الزعاق” يكشف أغرب عجائب كوكب الزهرة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1062441
محررو المناطق

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يقترن هلال شهر ربيع الآخر الليلة مع كوكب الزهرة، موضحًا أنه ثالث ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر.

وأوضح “الزعاق” خلال تقديمه لبرنامج “تقويم”، على قناة “العربية”: “من عجائب الزهرة أنها لا تقطع الأفق من الشرق إلى الغرب كسائر الأجرام السماوية، لذلك نجد أن يومها أطول من سنتها، فيومه 243، وسنته 224، والشمس تشرق عليه من المغرب وعلى الرغم من كبر حجم الكوكب بالمقارنة بالقمر، إلا أن بعده عن الأرض يجعلنا نراه كأنها نقطة”.

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