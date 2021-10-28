“هيئة النقل”: صدور نظام لعمل الشاحنات في المملكة قريبًا (فيديو)

محررو المناطق

كشف رئيس الهيئة العامة للنقل، رميح الرميح، اليوم الأحد، عن قرب إصدار نظام جديد لعمل الشاحنات في المملكة.

وقال الرميح في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن الهيئة بذلت جهود كثيرة في مكافحة التستر والسيطرة على النقل الخاص، وتحويله لعام.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على عدد من الملفات منها الشاحنات الأجنبية وما يتعلق بها من منافسة عادلة مع الشاحنات الأخرى.