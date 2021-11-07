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مختص: نقل المياه من الخليج لزراعة الأرز بالربع الخالي مكلف وغير قابل للتنفيذ (فيديو)

مختص: نقل المياه من الخليج لزراعة الأرز بالربع الخالي مكلف وغير قابل للتنفيذ (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1062459
محررو المناطق

أكد وكيل كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله الدوس، أن نقل المياه من الخليج لزراعة الأرز في الربع الخالي عبر توصيل قناة من مياه الخليج عملية مكلفة.

وقال الدوس في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه ستصبح الأراضي بعد نقل تلك المياه غير قابلة للاستخدام لأي كائن نتيجة تراكم الأملاح.

وكان المهندس عبد العزيز السحيباني قد اقترح زراعة الأرز في صحراء الربع الخالي باستخدام مياه بحر الخليج، مشيرًا إلى أن تلك التجربة سبق وأجرتها الصين.

وأوضح السحيباني أن هناك مناطق منخفضة في شمال شرق صحراء الربع الخالي بحوالي 20 مترًا، وهي مناطق بمساحات كبيرة.

 

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