احدث الأخبار

“صحية وتعليمية”.. وظائف شاغرة بإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة
أبرز المواد
 “أبشر” توضح إجراءات تحديث بيانات جواز سفر العاملة المنزلية
أبرز المواد
 في حدث نادر.. ولادة 4 أشبال من النمور البنغالية المُهددة بالانقراض في المكسيك (فيديو)
منوعات
 فيديو يوثق منظر رباني خلاب في مرتفعات السودة
أبرز المواد
 شركة عقاقير تصف “الزهايمر” بالجائحة البطيئة.. ومفاجأة صادمة في عدد المصابين بعد 30 عاما
أبرز المواد
 شاهد.. زيد الشبانات: ثلث غذاء المملكة يضيع لهذا السبب
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يفتتح المنتدى اللوجستي بغرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 أكثر من 7 آلاف طالب يخضعون لاختبارات “بيرلز”.. غدًا
أبرز المواد
 مختص: نقل المياه من الخليج لزراعة الأرز بالربع الخالي مكلف وغير قابل للتنفيذ (فيديو)
أبرز المواد
 قيادات جامعة شقراء: نعيش في عهد خادم الحرمين نهضة تنموية شاملة
منطقة الرياض
 “يومه أطول من سنته”.. “الزعاق” يكشف أغرب عجائب كوكب الزهرة (فيديو)
أبرز المواد
 “هيئة النقل”: صدور نظام لعمل الشاحنات في المملكة قريبًا (فيديو)
أبرز المواد
“صحية وتعليمية”.. وظائف شاغرة بإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة

“صحية وتعليمية”.. وظائف شاغرة بإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة

أبرز المواد
“أبشر” توضح إجراءات تحديث بيانات جواز سفر العاملة المنزلية

“أبشر” توضح إجراءات تحديث بيانات جواز سفر العاملة المنزلية

أبرز المواد
في حدث نادر.. ولادة 4 أشبال من النمور البنغالية المُهددة بالانقراض في المكسيك (فيديو)

في حدث نادر.. ولادة 4 أشبال من النمور البنغالية المُهددة بالانقراض في المكسيك (فيديو)

منوعات
فيديو يوثق منظر رباني خلاب في مرتفعات السودة

فيديو يوثق منظر رباني خلاب في مرتفعات السودة

أبرز المواد

أكثر من 7 آلاف طالب يخضعون لاختبارات “بيرلز”.. غدًا

أكثر من 7 آلاف طالب يخضعون لاختبارات “بيرلز”.. غدًا
http://almnatiq.net/?p=1062465
محررو المناطق

يخضع غدًا (الإثنين)، أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة من الصف الخامس الابتدائي، للاختبار الدولي للفهم القرائي (بيرلز).

وتجرى الاختبارات لمدة 3 أيام متواصلة حضوريًا في 177 مدرسة في المناطق والمحافظات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وتهدف وزارة التعليم من المشاركة في الاختبار إلى قياس مستوى مهارات الطلبة في القراءة والفهم والتحليل، ورفع مستوى نواتج التعلم، وتطوير الخطط الدراسية والتطبيقات والإثراءات في المناهج.

وتواصل الوزارة جهودها المشتركة في تهيئة الطلبة للاختبار نفسيًا ومعرفيًا، وتعزيز دور الأسر وأولياء الأمور في تحفيز أبنائهم، إلى جانب تقدير جهود المعلمين والمعلمات في تهيئة طلابهم.

روابط ذات صلة

استحداث مناهج عن التربية الأثرية بالتعليم.. ومسؤول يشرح التطورات (فيديو)

استحداث مناهج عن التربية الأثرية بالتعليم.. ومسؤول يشرح التطورات (فيديو)
وزارة التعليم تعلن آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية

وزارة التعليم تعلن آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية
“التعليم المدمج صناعة محتوى ورؤى وطنية”.. ورشة عمل بتعليم الطائف  

“التعليم المدمج صناعة محتوى ورؤى وطنية”.. ورشة عمل بتعليم الطائف  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*