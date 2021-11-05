أكثر من 7 آلاف طالب يخضعون لاختبارات “بيرلز”.. غدًا

محررو المناطق

يخضع غدًا (الإثنين)، أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة من الصف الخامس الابتدائي، للاختبار الدولي للفهم القرائي (بيرلز).

وتجرى الاختبارات لمدة 3 أيام متواصلة حضوريًا في 177 مدرسة في المناطق والمحافظات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وتهدف وزارة التعليم من المشاركة في الاختبار إلى قياس مستوى مهارات الطلبة في القراءة والفهم والتحليل، ورفع مستوى نواتج التعلم، وتطوير الخطط الدراسية والتطبيقات والإثراءات في المناهج.

وتواصل الوزارة جهودها المشتركة في تهيئة الطلبة للاختبار نفسيًا ومعرفيًا، وتعزيز دور الأسر وأولياء الأمور في تحفيز أبنائهم، إلى جانب تقدير جهود المعلمين والمعلمات في تهيئة طلابهم.