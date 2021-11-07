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شاهد.. زيد الشبانات: الهدر والفقد يضيع ثلث غذاء المملكة

شاهد.. زيد الشبانات: الهدر والفقد يضيع ثلث غذاء المملكة
http://almnatiq.net/?p=1062470
محررو المناطق

قال مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر من الغذاء، الأستاذ زيد بن عبدالله الشبانات، إن معدلات الهدر والفقد في الغذاء وصلت إلى نسب مرتفعة.

وقال  الشبانات خلال حديثه للإخبارية، إن نسبة الفقد و الهدر الغذائي بلغت 33.1 %، وهو الأمر الذي يمثل ثلث الغذاء في المملكة.

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