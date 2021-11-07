شاهد.. زيد الشبانات: الهدر والفقد يضيع ثلث غذاء المملكة

قال مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر من الغذاء، الأستاذ زيد بن عبدالله الشبانات، إن معدلات الهدر والفقد في الغذاء وصلت إلى نسب مرتفعة.
وقال الشبانات خلال حديثه للإخبارية، إن نسبة الفقد و الهدر الغذائي بلغت 33.1 %، وهو الأمر الذي يمثل ثلث الغذاء في المملكة.
فيديو | مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء :
33.1 % نسبة الفقد و الهدر الغذائي .. والرقم يمثل ثلث الغذاء في #المملكة#نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/VFKy7nLZ5R
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2021
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