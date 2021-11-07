في حدث نادر.. ولادة 4 أشبال من النمور البنغالية المُهددة بالانقراض في المكسيك (فيديو)

احتفلت حديقة حيوان في المكسيك، بولادة 4 أشبال من النمور البنغالية، والتي تُعد من النمور المُهددة بالانقراض في البرية.
وأظهر مقطع فيديو، المواليد الجدد وهم يداعبون أمهم التي كانت تطلق أصواتًا تحذر فيها البيطريين من الاقتراب من أشبالها.
وولدت النمور البنغالية الأربعة في حديقة الحيوان عد فترة حمل بلغت 104 أيام.
ولادة أربعة أشبال من النمور البنغالية في حدث نادر..
احتفلت حديقة حيوان مكسيكية بولادة أربعة أشبال من النمور البنغالية، حيث صور المواليد الجدد وهم يداعبون أمهم التي كانت تطلق أصواتا تحذر فيها البيطريين من الاقتراب من أشبالها.
يعد هذا النوع من النمور مهدد بالانقراض في البرية. pic.twitter.com/jgiGyHgAxM
— قناة الحرة (@alhurranews) November 7, 2021
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