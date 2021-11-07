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“يقدمون حججا سخيفة لتبرير رفضهم”.. عالم روسي يفتح النار على معارضي اللقاحات

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“يقدمون حججا سخيفة لتبرير رفضهم”.. عالم روسي يفتح النار على معارضي اللقاحات

“يقدمون حججا سخيفة لتبرير رفضهم”.. عالم روسي يفتح النار على معارضي اللقاحات
http://almnatiq.net/?p=1062503
المناطق- وكالات:

فتح عالم روسي النار على كل من يعارض تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال البروفيسور بيوتر تشوماكوف، العالم الروسي والعضو المراسل بأكاديمية العلوم الروسية، إن معارضي التطعيم يقدمون حججا سخيفة لتبرير رفضهم.

وقال تشوماكوف إنه يدعو للتطعيم الإلزامي، وانتقد بشدة معارضي التطعيم ضد فيروس كورونا، وأضاف أن دعم بعض الأطباء، لهؤلاء الرافضين لا يؤدي إلا إلى تفاقم الموقف.

وتابع: “أعتقد أن الذين يقاومون التطعيم الآن، سيكونون ممتنين لاحقا إذا تم إجبارهم على التطعيم”.

وشدد العالم الروسي على أن سلالة دلتا تنتشر في الوقت الراهن بشراسة في البلاد، ولمكافحتها من الضروري تطعيم ما يصل إلى 80٪ من السكان، مضيفا: “إذا لم يتم تحقيق ذلك، ستبدأ طفرات أخرى من الفيروس بالانتشار، الأمر الذي سيتطلب تطعيم ما يصل إلى 90٪ من الروس”.

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