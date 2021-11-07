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الأمر بالمعروف بالباحة تفعّل حملة “الخوارج شرار الخلق“

الأمر بالمعروف بالباحة تفعّل حملة “الخوارج شرار الخلق“

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الأمر بالمعروف بالباحة تفعّل حملة “الخوارج شرار الخلق“

الأمر بالمعروف بالباحة تفعّل حملة “الخوارج شرار الخلق“
http://almnatiq.net/?p=1062532
محررو المناطق

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة معرض حملة “ الخوارج شرار الخلق “، بالتعاون مع نادي الباحة الرياضي، في إطار التعاون التوعوي لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن هذا المعرض يهدف لتحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، كما يهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج؛ مبيناً أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله -.

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