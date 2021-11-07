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الحكومة الكويتية تعتمد مراسيم “العفو الخاص” عن مدانين محكومين في قضايا مختلفة

الحكومة الكويتية تعتمد مراسيم “العفو الخاص” عن مدانين محكومين في قضايا مختلفة
http://almnatiq.net/?p=1062533
المناطق- وكالات:

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي مراسيم العفو الأميري عن بعض المواطنين المدانين بقضايا خلال فترات ماضية، كما رفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لإصدار العفو الخاص.

وكشفت مصادر أن مقيمين في تركيا ومحكومين في التستر على خلية العبدلي بين المشمولين بالعفو، وفقا لصحيفة “القبس”.

ويأتي ذلك، بعدما تسلم الأمير الشيخ نواف الأحمد يوم الخميس الماضي التقرير الذي رفعه رؤساء السلطات الثلاث والمتضمن اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال الفترات الماضية.

وكانت صحيفة “الأنباء” قد أفادت بأن مشروع المرسوم يتضمن أسماء المشمولين بالعفو وعددهم، و لا ترفق به البيانات التي التمست العفو أو البيان الصادر من المطالبين بالعفو، لافتة إلى أن صياغة مرسوم العفو مثل مراسيم العفو بمناسبة الأعياد الوطنية.

وقالت المصادر، إن مشروع مرسوم العفو لا يتضمن تاريخ السماح للمشمولين به لدخول البلاد، والذي بمجرد صدوره يستطيعون الدخول مباشرة، على أن تنفذ ضوابط العفو المتفق عليها.

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