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منوعات
أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لأنشطة الغرفة التجارية بعرعر

أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لأنشطة الغرفة التجارية بعرعر

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أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لأنشطة الغرفة التجارية بعرعر

أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لأنشطة الغرفة التجارية بعرعر
http://almnatiq.net/?p=1062550
المناطق- واس

تسلَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, التقرير السنوي لأنشطة وجهود الغرفة التجارية الصناعية بمدينة عرعر للعام 2021م.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس الإدارة نواف بن مزعل الذايدي.

واستمع سموه إلى شرح من رئيس الغرفة عما تضمنه التقرير من إنجازات, وأبرز الخطط والأنشطة التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية الصناعية بعرعر، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود وتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص وزيادة الإسهام والتنسيق في دعم القطاع التجاري.

وأشار سموه إلى أهمية وجود دور فعال من الغرفة التجارية لتحفيز الاستثمارات، وتوفير البيئة الجاذبة ليشارك رجال وسيدات الأعمال في مشاريع التنمية, بما يعود بالنفع على المنطقة.

وأكد حرص الإمارة على تشجيع أعمال الغرفة والتنسيق مع مختلف الجهات بالمنطقة لدعم أنشطتها وبرامجها،للنهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية, وتحقيق أعلى وأمثل مستويات التنسيق والتكامل في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تستهدف في محصلتها تنويع مصادر الدخل بتفعيل منشآت القطاع الخاص.

من جهته, أعرب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعرعر, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على اهتمامه بقطاع الأعمال وعلى جهوده الكبيرة في تنمية الاستثمار في المنطقة، وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه نمو الاستثمارات.

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