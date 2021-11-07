أمير ‏نجران ‏يتسلّم التقرير السنوي لجهود وأعمال الأحوال ‏المدنية ‏بالمنطقة

المناطق- واس

تسلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة ‏نجران ‏التقرير السنوي للإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة ‏للعام المنصرم 1442هـ.‏

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم المدير العام للإدارة العامة ‏للأحوال ‏المدنية ‏بالمنطقة سالم بن سعيد آل شفلوت.

واستمع سموه لشرح عن سير العمل في إدارة المنطقة، والإدارات التابعة في محافظات المنطقة، وما تضمنه التقرير السنوي الذي اشتمل على إحصائيات وآلية عمل إدارة الأحوال بالمنطقة ومحافظاتها، وبرامجها الاجتماعية لكبار السن وذوي الإعاقة والوحدة المتنقلة التي شملت جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأشاد بما شاهده واطلع عليه من جهود وأعمال مقدمة من الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة والإدارات التابعة على ما يقومون به لخدمة المواطنين والمواطنات، مؤكدًا أهمية تقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة.