المرور يوثق جهود رجاله في تنظيم الحركة المرورية وسط الأمطار في الباحة (صور)

محررو المناطق

نشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، تغريدة تضمنت عدد من الصور توضح جهود رجاله ⁧بمنطقة الباحة، أثناء تنظيم الحركة المرورية في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.

جهود رجال ⁧#المرور_السعودي⁩ بمنطقة الباحة أثناء تنظيم الحركة المرورية في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة. متمنين السلامه للجميع pic.twitter.com/Yb5nvh01CT — المرور السعودي (@eMoroor) November 7, 2021

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, وبلجرشي, والأجزاء المجاورة لها.

وخلال الساعات الماضية شهدت الباحة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العديد من محافظات المنطقة، الأمر الذي دفع جميع الجهات المعنية لتكثيف جهودها لمواجهة حالة التقلبات الجوية.