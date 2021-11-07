محامٍ: القانون يعاقب الناشر الذي يتنمر بالمعلمين إلكترونيًا ومن يعيد التغريد (فيديو)

محررو المناطق

أكد المحامي سلطان العنزي، أن القانون يعاقب الناشر ومن قام بإعادة التغريد أو النشر في قضايا التشهير.

وقال العنزي في لقاء مع برناج “يا هلا” على قناة “روتانا الخليجية”، إن التشهير والتنمر بالمعلمين إلكترونيًا يعاقب فيه الناشر ومن أعاد التغريد.

وكانت وزارة التعليم قد وضعت مجموعة من آداب السلوك الرقمي، التي ترتبط مع منصة مدرستي سواء في الاستخدام بشكل عام، أو الآداب الخاصة بحضور الفصل الافتراضي، أو آداب السلوك في التواصل مع المعلمين.

ونوه مختصون إلى أن عقوبة المتنمرين بحسب نظام الجرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.