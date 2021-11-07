احدث الأخبار

محامٍ: القانون يعاقب الناشر الذي يتنمر بالمعلمين إلكترونيًا ومن يعيد التغريد (فيديو)
أبرز المواد
 الانضباط تغرم مارتينيز 20 ألفا.. والشباب 105 آلاف ريال بسبب شغب جماهيره
أبرز المواد
 أمير ‏نجران ‏يتسلّم التقرير السنوي لجهود وأعمال الأحوال ‏المدنية ‏بالمنطقة
منطقة نجران
 أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لأنشطة الغرفة التجارية بعرعر
منطقة الحدود الشمالية
 الأمر بالمعروف بالباحة تفعّل حملة “الخوارج شرار الخلق“
منطقة الباحة
 مصادر: عبد الرزاق حمدالله يقترب من الرحيل عن النصر
أبرز المواد
 الحكومة الكويتية تعتمد مراسيم “العفو الخاص” عن مدانين محكومين في قضايا مختلفة
أبرز المواد
 استشاري يوجه نصيحة هامة بشأن استخدام قطرة العين البديلة لنظارة القراءة (فيديو)
أبرز المواد
 ميليشيات الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في مأرب بصاروخ باليستي
أبرز المواد
 الموارد البشرية تمدد مهلة التقدم بطلبات التسوية لمخالفات العمل
أبرز المواد
 “بايدن” يكلف فريقه الأمني بتحديد هوية محاولي اغتيال الكاظمي
أبرز المواد
 “يقدمون حججا سخيفة لتبرير رفضهم”.. عالم روسي يفتح النار على معارضي اللقاحات
أبرز المواد
محامٍ: القانون يعاقب الناشر الذي يتنمر بالمعلمين إلكترونيًا ومن يعيد التغريد (فيديو)

محامٍ: القانون يعاقب الناشر الذي يتنمر بالمعلمين إلكترونيًا ومن يعيد التغريد (فيديو)

أبرز المواد
الانضباط تغرم مارتينيز 20 ألفا.. والشباب 105 آلاف ريال بسبب شغب جماهيره

الانضباط تغرم مارتينيز 20 ألفا.. والشباب 105 آلاف ريال بسبب شغب جماهيره

أبرز المواد
أمير ‏نجران ‏يتسلّم التقرير السنوي لجهود وأعمال الأحوال ‏المدنية ‏بالمنطقة

أمير ‏نجران ‏يتسلّم التقرير السنوي لجهود وأعمال الأحوال ‏المدنية ‏بالمنطقة

منطقة نجران
أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لأنشطة الغرفة التجارية بعرعر

أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لأنشطة الغرفة التجارية بعرعر

منطقة الحدود الشمالية

محامٍ: القانون يعاقب الناشر الذي يتنمر بالمعلمين إلكترونيًا ومن يعيد التغريد (فيديو)

محامٍ: القانون يعاقب الناشر الذي يتنمر بالمعلمين إلكترونيًا ومن يعيد التغريد (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1062556
محررو المناطق

أكد المحامي سلطان العنزي، أن القانون يعاقب الناشر ومن قام بإعادة التغريد أو النشر في قضايا التشهير.

وقال العنزي في لقاء مع برناج “يا هلا” على قناة “روتانا الخليجية”، إن التشهير والتنمر بالمعلمين إلكترونيًا يعاقب فيه الناشر ومن أعاد التغريد.

وكانت وزارة التعليم قد وضعت مجموعة من آداب السلوك الرقمي، التي ترتبط مع منصة مدرستي سواء في الاستخدام بشكل عام، أو الآداب الخاصة بحضور الفصل الافتراضي، أو آداب السلوك في التواصل مع المعلمين.

ونوه مختصون إلى أن عقوبة المتنمرين بحسب نظام الجرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

روابط ذات صلة

تعديلات جديدة على ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية

تعديلات جديدة على ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية
التعليم تنشر جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل التعليمية من الأسبوع الحادي عشر

التعليم تنشر جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل التعليمية من الأسبوع الحادي عشر
موعد عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية.. مصدر يوضح

موعد عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية.. مصدر يوضح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*