فيديو يوثق حادث مروع على طريق سريع.. والسائق ينجو بأعجوبة

محررو المناطق

وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، لحظة وقوع حادث مروع لمركبة انحرفت عن مسارها بعد الاصطدام بـ”سطحة” كانت تسير في الطريق.

وأظهر الفيديو الذي رصدته إحدى كاميرات المراقبة في المنطقة نجاة قائد السيارة بأعجوبة بعد خروجه منها، حيث فقد السيطرة عليها بشكل كامل، وانحرفت المركبة يمينًا لتصطدم بسيارة أجرة كانت متوقفة على جانب الطريق.

وبعد الاصطدام بسيارة الأجرة بدأت سرعة المركبة في الانخفاض تدريجيًا، وهو ما أسهم في نجاة قائدها الذي سقط على الأرض أثناء دورانها، وكان على بعد سنتيمترات قليلة من عجلات السيارة وأجزائها المهشمة.