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مقيم يروي قصة إنقاذ أبناء أخيه الثلاثة من حريق اندلع في سكنهم بجدة

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مقيم يروي قصة إنقاذ أبناء أخيه الثلاثة من حريق اندلع في سكنهم بجدة

مقيم يروي قصة إنقاذ أبناء أخيه الثلاثة من حريق اندلع في سكنهم بجدة
http://almnatiq.net/?p=1062576
المناطق ـ مكة المكرمة:

روى المُقيم سلطان كامل الدين، تفاصيل إنقاذ أبناء أخيه الثلاثة من حريق اندلع في مسكنهم بجدة.

وقال كامل الدين، إن أبناء الحي تدخلوا لإخماد الحريق الذي لم يستمر سوى 7 دقائق عبر استخدام طفايات الحريق لحين وصول فرق الدفاع المدني.

ولفت وفقًا لـ”أخبار 24″، إلى أن رجال الإطفاء سارعوا بالدخول إلى الحريق فور وصولهم، حيث اتضح وجود الأطفال بالبلكونة الخاصة بالشقة، مشيرًا إلى أنهم أصيبوا بحالة اختناق بسيطة.

وأشار إلى أن الاطفال كانوا يتواجدون بمفردهم داخل المسكن والحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، لكن تدخل فرق الأطفال والأهالي ساهم في إنقاذهم.

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