شاهد.. سلطان العنزي: لا يحق للطالب التشهير والتنمر بالمعلمين إلكترونيًا

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http://almnatiq.net/?p=1062579
محررو المناطق

قال المحامي سلطان العنزي، إن إقدام الطلاب على نشر مخالفات المعلمين على مواقع التواصل يعتبر تعدي لحدود النظام وسلوك خاطئ.

وشدد “العنزي” خلال مقابلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الأحد، على أن التشهير والتنمر بالمعلمين إلكترونيًا وإساءة سمعة الآخرين، أمر مرفوض، ولا يحق للطالب نشر مخالفة المُعلم إذا قام بتسجيلها من أجل إثباتها، وإنما عليه تقديمها للجهة المختصة.

وتابع: “على المعلم الإبلاغ عن كل من نشر مقاطع مسجلة على مواقع التواصل، لأن ذلك يعتبر تعدي على حقه وكرامته”.

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