بالأسماء.. أمير الجوف يكرم 357 طالباً متفوقاً دراسياً عن بعد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم عن بُعد، حفل تكريم 357 طالباً متفوقاً دراسياً خلال العام الدراسي 1441-1442 هـ .
وقال سموه في كلمته للطلاب المتفوقين: نحمدُ الله على نِعَم الأمن والرخاء في بلادنا، في ظـلِّ قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ أيَّـده الله ــ، وولي عهده الأمين، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سـلمان بن عـبدالعزيز ــ يحفظـه الله ــ.
وأعرب سموه عن اعتزازه وسعادته بهذا التفوق الذي تحقَّقَ لهم، فهو إنجاز بفضل الله تعالى ثم بجِـدِّهم واجتهـادهم وحرصهم على دراستهم، مقدما سموه تهنئته للطلاب على تميـُّزهم الدراسي الذي يُسجَّلُ في صفحات الاعتزاز، داعياً أبنائه الطلاب لاستثمـار أوقاتهم فيما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية.
وقدم سمو الأمير فيصل بن نواف، شكره للمعلمين والمعلمات، على ما بذلوه طوال فترة العام الدراسي لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وتهيئة بيئة تعليمية مؤثرةٍ وفـاعلة، مُشيدين بدور أولياء الأمور الكرام في متابعة أبنائهم وتهيئة الأجواء النفسية لهم، لتحقيق هذا التفوق الدراسي المُتميـِّز، داعياً للجميع بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ الله بلادنا وقـيادتنا، وأن يُديم علينا الأمن والرخـاء.
من جانبه، أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، عن سعادة منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة برعاية سمو أمير المنطقة لحفل تكريم الطلاب المتفوقين، مضيفاً أن ذلك يُعد دعما دائم ومؤازرة مستمرة ومتابعه حثيثة من سموه الكريم لقطاع التعليم بالمنطقة، لتحقيق مزيد من الإنجازات، مقدّماً شكره للمعلمين وللموجهين الطلابيين، على تحفيزهم ودعمهم ومتابعتهم وجهودهم المبذولة للرفع من مستويات الطلاب العلمية خلال التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي .
ونوه بدور الأسرة الكبير في تفوق الطلاب وتميزهم من خلال متابعتهم لأبنائهم والتي كانت سبباً لتفوقهم.
بعد ذلك، ألقيت كلمة الطلاب المتفوقين، ألقاها نيابة عنهم الطالب أُسيد اسامه الزايد من مدرسة العمرية الثانوية بسكاكا، شكر فيها باسمه ونيابة عن زملائه المتفوقين، الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات لما قدموه من عناية ورعاية وجهود وذللوا لهم الصعاب حتى وصلوا بعد الله إلى هذا التفوق والتميز، الذي لم يكن إلا بتوفيق من الله ثم بجهودهم.
وأسماء الطلاب المتفوقين هي:
|الرقم التسلسلي
|اسم الطالب
|المدرسة
|الصف
|1
|محمد احمد حامد الشرقاوي
|ابن القيم المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|2
|نواف صلاح خليفه الفالح
|ابن القيم المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|3
|فلاح بن محمد بن فلاح الحنيني الحربي
|الإمام مسلم المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|4
|عمر احمد طه ابوالهيجاء
|الأمير فهد بن جلوي المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|5
|تركي سعيد بن صليع الرويلي
|البراء بن مالك المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|6
|مشاري عبيد عيد الرويلي
|البراء بن مالك المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|7
|محمد نور خالد حمويه
|الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|8
|حمود عبدالله حمود الرويلي
|العباس بن عبد المطلب المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|9
|عبدالرحمن ثامر عويد الفهيقي
|العباس بن عبد المطلب المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|10
|عمر نايف حمود الرويلي
|العباس بن عبد المطلب المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|11
|محمد طه هنداوي بدر
|القيروان المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|12
|طلال نادي غرييب الرويلي
|المثنى بن حارثة المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|13
|بندر مضحي عوينان الرويلي
|الوليد بن عبد الملك المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|14
|راكان بن حاكم مناحي الرويلي
|الوليد بن عبد الملك المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|15
|صبر فادي صبر الدغماني
|الوليد بن عبد الملك المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|16
|محمد وسمي فريح الشمري
|أبو جعفر المنصور المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|17
|يزن طارق ونسان الرويلي
|حسان بن ثابت المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|18
|خيرالله محمد صالح الدبل
|دومة الجندل المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|19
|زكريا احمد – الدبل
|دومة الجندل المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|20
|عبد الرحمن القاسم – حسون
|دومة الجندل المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|21
|عمر حمد بن حامد العامر
|دومة الجندل المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|22
|محمد سلامه علي الدرع
|دومة الجندل المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|23
|محمد ناصر رجاء الدرباس
|دومة الجندل المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|24
|محمد وديع راشد محمد
|دومة الجندل المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|25
|المؤيد خلف والم الشمري
|سراقة بن مالك المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|26
|سيل عبدالناصر حماد الخالدي
|سراقة بن مالك المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|27
|عبدالسلام عبدالكريم محمد علي العطعوط
|سراقة بن مالك المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|28
|ياسر باسم لطيف الضويحي
|سراقة بن مالك المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|29
|أركان رياض أحمد الوشيح
|سعيد بن زيد المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|30
|طلال سلمان مرزوق الزارع
|سعيد بن زيد المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|31
|محمد صلا ح يحي مبروك
|سعيد بن زيد المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|32
|نايف سلطان بن رخي العرجان
|سعيد بن زيد المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|33
|يوسف مبارك بن محمد الجباب
|سعيد بن زيد المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|34
|عيسى فيصل بن كايد الغطيغط
|صلاح الدين الأيوبي المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|35
|إبراهيم سلطان إبراهيم الزارع
|عثمان بن عفان المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|36
|شهاب يزيد بن سالم العبدالله
|عثمان بن عفان المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|37
|محمد ايمن السيد عبد الحافظ
|عمر بن الخطاب المتوسطة
|الصف الأول متوسط
|38
|أحمد عبدالعزيز عبدالله السالم
|متوسطة التحكيم الأهلية
|الصف الأول متوسط
|39
|عبدالرحمن عبدالهادي حمدان المعين
|متوسطة التحكيم الأهلية
|الصف الأول متوسط
|40
|هشام إبراهيم عبدالكريم الجوفي
|متوسطة التحكيم الأهلية
|الصف الأول متوسط
|41
|حسام سلطان محمد البيالي
|متوسطة الجوف الأهلية
|الصف الأول متوسط
|42
|عبدالعزيز جفنان خلوي الرويلي
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الأول متوسط
|43
|مـحمد السيد عبدالسلام يوسف
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الأول متوسط
|44
|مشعل سعود عبد العزيز الكريع
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الأول متوسط
|45
|محمد فارس نادي الرويلي
|متوسطة أبناء القمم الأهلية
|الصف الأول متوسط
|46
|عقاب خالد احمد الدرعان
|متوسطة أسبار الأهلية
|الصف الأول متوسط
|47
|وليد نايف تركي الشمردل
|متوسطة أسبار الأهلية
|الصف الأول متوسط
|48
|عبدالرحمن راضي حريث الرويلي
|متوسطة أندلس الحضارة الأهلية
|الصف الأول متوسط
|49
|ضاري عقلاء بن عبدالرحمن الزارع
|متوسطة دار ابن تيمية الأهلية
|الصف الأول متوسط
|50
|يزيد خالد مضيان المضيان
|الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|51
|محمد غالب حامد الصالح
|الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|52
|فهد خالد أحمد العوض
|الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|53
|عطاالله ثامر خلف الحبوب
|الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|54
|تركي أيمن مبارك السعيدان
|الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|55
|متعب فهيد جبر الفرهود
|الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|56
|صالح عبدالوهاب بن صالح الفرهود
|الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|57
|أحمد منصور رجاء الدرباس
|الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|58
|عبدالكريم حمود دعيس الرويلي
|البراء بن مالك المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|59
|محمد محارب رجاء الرويلي
|الرفيعة المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|60
|حسام مشعل عقلا الشمري
|الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|61
|محمد فهد عوده الكريع
|الفيصل المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|62
|ياسر ضاحي عوينان الرويلي
|الوليد بن عبد الملك المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|63
|طارق فواز ونسان الرويلي
|حسان بن ثابت المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|64
|جهاد حامد حماد الخالدي
|سراقة بن مالك المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|65
|بشار احمد محمد الإبراهيم
|سراقة بن مالك المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|66
|محمد نايف فرحان البخييت
|سراقة بن مالك المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|67
|فهد سلطان فالح الهديب
|سعيد بن زيد المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|68
|صالح ماجد صالح النعمان
|سعيد بن زيد المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|69
|إبراهيم ماجد بن إبراهيم الخالد
|سعيد بن زيد المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|70
|خالد عبدالحميد بن ناصر العرجان
|عثمان بن عفان المتوسطة
|الصف الثاني متوسط
|71
|عبدالمجيد خلف صالح الزارع
|متوسطة التحكيم الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|72
|نايف الحميدي محمد الحربي
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|73
|فيصل مطيع صالح الشمردل
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|74
|مهند خالد عطيه العشيش
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|75
|حاتم شافي ونيس الشمري
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|76
|أحمد عبدالعزيز مدالله الغطيغط
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|77
|نادر ناصر ونيس الربيع
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|78
|عبدالرحمن صالح عيد البليهد
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|79
|ايمن عبدالرحمن غضبان الرويلي
|متوسطة أبناء القمم الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|80
|محمد سالم فرحان العنزي
|متوسطة أسبار الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|81
|سيف ثنيان سليمان السيف
|متوسطة أسبار الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|82
|عبدالسلام احمد عبدالسلام الرشيد
|متوسطة أسبار الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|83
|نايف دهام عواد الرويلي
|متوسطة أندلس الحضارة الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|84
|عبدالمحسن حسن عاشق الشراري
|متوسطة بيان طبرجل الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|85
|عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز الحمد
|متوسطة بيان طبرجل الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|86
|انس سلطان ضيف الله الشراري
|متوسطة بيان طبرجل الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|87
|أنس عبداللطيف جبر الفرهود
|متوسطة دار ابن تيمية الأهلية
|الصف الثاني متوسط
|88
|انمار أحمد مطلق المفرج
|ابن القيم المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|89
|عبدالهادي امجد محمد عبو
|ابن القيم المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|90
|الوليد سليمان خلف الهذيل
|ابن القيم المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|91
|محمد نيازي العطا سعيد
|ابن القيم المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|92
|خالد محمد مرزوق الكريع
|ابن القيم المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|93
|محمد محمود إبراهيم الموسى
|الإمام مسلم المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|94
|عبدالله أحمد حمود الحازمي
|الأمير فهد بن جلوي المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|95
|عبدالاله باني شويحان الدغماني الرويلي
|الأمير فهد بن جلوي المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|96
|فهد غازي محمد السهلي
|الأمير فهد بن جلوي المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|97
|حاكم مهجع معجون الرويلي
|الرفيعة المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|98
|عزام بن خالد بن عقلاء بن حمد النصيري
|الشقيق المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|99
|أحمد محمود أحمد الخلف
|الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|100
|جبر بدر جبر الشمري
|الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|101
|عبدالهادي محمد دغفق الرويلي
|العباس بن عبد المطلب المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|102
|متعب ناصر متعب الرويلي
|العباس بن عبد المطلب المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|103
|عبدالرحمن نايف حمود الرويلي
|العباس بن عبد المطلب المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|104
|محمد بن نايف بن عبدالله الشراري
|النعمان بن مقرن المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|105
|امجد خالد محارب الرويلي
|الوليد بن عبد الملك المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|106
|سيف منصور راضي الرويلي
|الوليد بن عبد الملك المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|107
|نواف عادل بريت الشمري
|حسان بن ثابت المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|108
|خالد سانتوس
|دومة الجندل المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|109
|أحمد شريدة فرحان الدرع
|دومة الجندل المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|110
|شبلي أسعد شبلي القبيسي
|دومة الجندل المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|111
|أحمد نزال بن الوكري الشراري
|دومة الجندل المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|112
|حامد عبدالناصر حماد الخالدي
|سراقة بن مالك المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|113
|احمد حامد محمد ايوب
|سراقة بن مالك المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|114
|عمر وفوق مرعي العرجان
|سعيد بن زيد المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|115
|عبدالله فاتل حبيب الرويلي
|سلمان الفارسي المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|116
|عبدالرحيم بن هزاع بن رخيص النصيري الرويلي
|صفان المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|117
|محمد حمدي أحمد محمد
|عمر بن الخطاب المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|118
|بلال مروان عبدالله سعيد
|عمر بن الخطاب المتوسطة
|الصف الثالث متوسط
|119
|عمار أحمد مرجي الفالح
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الثالث متوسط
|120
|مثنى رائف حماد الخالدي
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الثالث متوسط
|121
|أنس سيف عطا الله الحسين
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الثالث متوسط
|122
|يوسف مدالله سالم الهشال
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الثالث متوسط
|123
|ريان خالد احمد مبارك أبو ظهير
|متوسطة العمرية الأهلية
|الصف الثالث متوسط
|124
|حمد عبدالسلام بن حمد البليهد
|متوسطة أبناء القمم الأهلية
|الصف الثالث متوسط
|125
|تركي محمد مناحي الشراري
|ابن كثير الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|126
|احمد بن سعد بن محمد سعد عبد الصمد
|الأمير بدر بن عبد العزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|127
|اسامه هزاع مشافت الرويلي
|الأمير بدر بن عبد العزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|128
|البراء ايمن يونس المسلماني
|الأمير بدر بن عبد العزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|129
|المؤيد خليل أبراهيم العويقيل
|الأمير بدر بن عبد العزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|130
|خالد بن سلطان بن خالد بن عقلا الأسلمي الشمري
|الأمير بدر بن عبد العزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|131
|موسى سالم موسى بجبوج
|الأمير بدر بن عبد العزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|132
|بسام بن باسل بن مقبل الرويلي
|الأمير سلطان بن عبد العزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|133
|ريان ثامر طلب الرويلي
|الأمير سلطان بن عبد العزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|134
|عبدالعزيز نواف لافي الرويلي
|الأمير سلطان بن عبد العزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|135
|علي مشعل علي الرويلي
|الأمير سلطان بن عبد العزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|136
|خالد حسن الراغب
|الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|137
|حمزة فؤاد السطم الراوي
|الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|138
|عدنان حسن الراغب
|الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|139
|عبدالملك معازر كريم الفهيقي
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|140
|محمد رائد نور الدين خلف الشداد
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|141
|احمد زاهي عساس النصيري الرويلي
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|142
|عبد الملك زويد ضحوي الرويلي
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|143
|عبدالرحمن بسام غازي عبدو
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|144
|عبدالمحسن بن مفرح حساب الرويلي
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|145
|عبيده بن عامر بن إبراهيم حمادي
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|146
|مازن بن أحمد بن حمود العجلاني الحازمي
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|147
|علاء جمال ناجي محاسنة
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|148
|مصعب مفرح مقبول الرويلي
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|149
|هيثم بن الحميدي بن جبان الرويلي
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|150
|يوسف ناصر الودهي النصيري الرويلي
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|151
|محيي الدين مجد الدين خلف الشداد
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|152
|ليث جاسم محمد الجاسم
|الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|153
|أحمد عبدالمصلح أحمد الرشود
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|154
|ريان أشرف بن بشير البركة
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|155
|أنس محمد سليمان الدلال
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|156
|نادر خالد نادر الشريقي
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|157
|سعود أحمد سعود الدندن
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|158
|مهند زياد نومان الحسن
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|159
|فرحان فلاح خالد البليهد
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|160
|أحمد وائل أحمد راشد
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|161
|أحمد محمد الشحات الحبشي
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|162
|نصر محمد سعيد حمد
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|163
|مشهور جمال نغيمش الحسن
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|164
|محمد عواد ملفي الحسن
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|165
|أنس بن محمد بن عقيل الحسن
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|166
|تميم احمد عبدالله التميمي
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|167
|حماد بن خالد بن حمود شامان الحسن
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|168
|رائد حسين فلاح الحسن
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|169
|راكان حسن علي الفراس
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|170
|ريان عبدالله سلمان الزارع
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|171
|زين خالد عبدالله التميمي
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|172
|عادل رياض عبدالرحمن الحسن
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|173
|عبد العزيز خلف سلامة الجدوع
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|174
|عبدالكريم سامي عبدالكريم السعيدان
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|175
|عبدالله عابد عبدالله الحسن
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|176
|عبدالله محمد عقلا السبيلة
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|177
|عمر بن سعود بن فهد أحمد
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|178
|فارس خلف صالح الزارع
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|179
|كريم مصطفى السيد شرف
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|180
|مازن دليمان محمد الحسن
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|181
|محمد عبدالرحمن فهاد الزارع
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|182
|محمود احمد فاضل إبراهيم ابو المجد
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|183
|معاذ حسن رخي الحسن
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|184
|يزيد سلمان عطالله الحبوب
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|185
|يوسف بدر حمدان الفريح
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|186
|يوسف ربيع عبدالوهاب محمد
|الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|187
|عبدالله سلطان حمود الرويلي
|الأندلس الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|188
|حسام محي محمد سعد سلامة
|الجزيرة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|189
|صالح نايف حسن العيد البليهد
|الجزيرة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|190
|عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الفياض
|الجزيرة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|191
|عبدالعزيز بدر عبدالعزيز الزبن
|الجزيرة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|192
|عمر ناصر مرزوق محمد الخليفة
|الجزيرة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|193
|أنس جبران يحيى الودعاني
|الجزيرة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|194
|عمر بن عبدالله بن فلاح الطالب
|الجزيرة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|195
|محمد بن زياد بن هليل بن الضويحي الخالدي
|الجزيرة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|196
|يوسف بن فواز بن عبد الله بن النصيري
|الجزيرة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|197
|عبدالرحمن محمد حماد الرديني
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|198
|عبدالعزيز فيصل مفلح الغفيلي الشمري
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|199
|فهد فيصل مفلح الغفيلي الشمري
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|200
|فيصل فهد مضيان المضيان
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|201
|إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم المرعي
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|202
|تميم إبراهيم سالم الجدوع
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|203
|سلمان سعود سلمان الجباب
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|204
|سليمان بن خالد بن سليمان السالم
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|205
|صالح محمد صالح القاضب
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|206
|عبدالله قاضب أحمد الهديب
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|207
|علي زياد علي الدندن
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|208
|عمر بن نواف بن احمد الهديب
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|209
|فيصل بن ياسر بن علي الجميد
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|210
|مشعل خالد عطاء المطلق
|الزبير بن العوام الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|211
|عبدالرحمن مسلم معود الشراري
|الفياض الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|212
|نواف بن نايف بن عبدالله الشراري
|الفياض الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|213
|راكان غازي دلي المزودي الشراري
|الفياض الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|214
|صالح أحمد محمد الرشيد
|الفياض الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|215
|فواز نايف عبدالله السمران الشراري
|الفياض الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|216
|سالم بن فوزي سالم الوقيد
|المعهد العلمي بالجوف
|النظام الثانوي للمقررات
|217
|أنور خليفة أنور الضبيبي
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|218
|حاتم حمد سعد القاعد
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|219
|خالد وليد محمد رشيدان
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|220
|سعد حسن فارس الحمدان
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|221
|طراد نايف طراد الدرباس
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|222
|عبدالعزيز فياض عبدالرزاق الجباب
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|223
|عبدالله عطالله سليمان العفر
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|224
|عمر خالد مرزوق الفليحاني الشراري
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|225
|عمر محيسن علي العلي
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|226
|محمد علي محمد أنور
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|227
|محمد عماد الدين محمد إبراهيم
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|228
|وائل حمد غريب الجعفري العنزي
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|229
|وليد بسام مبارك البادي
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|230
|أحمد نواف أحمد رشيدان
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|231
|جمال العزيز عبدالرحمن حسن صالحاني
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|232
|حاتم جميل محمد مفرج
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|233
|حمزه بن أحمد بن سليمان الحبوب
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|234
|سلطان حمد مبارك الجباب
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|235
|صالح سلطان محمد الدريويش
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|236
|طارق احمد عطاء السبيله
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|237
|طارق زياد عقيل الجارد
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|238
|عبدالرحمن خالد صالح الحجاج
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|239
|عبدالسلام عبدالله مسلم المبارك
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|240
|عبدالعزيز محمد عبدالله التميمي
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|241
|عبدالله حسن طناء الفتيخه
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|242
|عبدالله حمد مبارك الجباب
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|243
|عبدالمحسن عبدالله عبدالمحسن الدرباس
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|244
|عبدالوهاب عبدالرحمن عبدالوهاب الدريويش
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|245
|عمر بن فريد بن حمود بن حمود الجباب
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|246
|غازي طلال غازي الداحس
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|247
|فواز عبدالعزيز محيسن عبدالله القاعد
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|248
|فيصل فايز فرحان الفليحاني الشراري
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|249
|محمد بن مبارك بن سعد الزارع
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|250
|مدين محمود مقبل العكوف
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|251
|نهار نبيل نهار الزارع
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|252
|يوسف عبدالناصر عبدالمحسن الدرباس
|الملك سعود الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|253
|معتز علي مدالله الرويشد
|اليرموك الثانوية
|النظام الثانوي للمقررات
|254
|محمد مبارك محمد الرويلي
|اليرموك الثانوية
|النظام الثانوي للمقررات
|255
|أحمد فيصل أحمد الهذيل
|أبي عبيدة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|256
|خالد فهاد محمد المنديل السرحاني
|أبي عبيدة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|257
|عبدالرحمن خالد مصطفى كمال أبو النور
|أبي عبيدة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|258
|عبدالرحمن عبدالناصر عطا محمد
|أبي عبيدة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|259
|مصطفى طاهر رمضان عبدالله محمد
|أبي عبيدة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|260
|مهيار محمد أحمد ياسين الحريري
|أبي عبيدة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|261
|أكرم إبراهيم سعد الدين محمد حسين
|أبي عبيدة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|262
|احمد محمد مسعد عبدالنبى
|أبي عبيدة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|263
|ايمن جبر الدار عبدالله عبدالرحيم
|أبي عبيدة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|264
|عبدالله احمد شحاذة الزوباني
|أبي عبيدة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|265
|غيث بن خالد بن حمد سلامه الدخيل الله
|أبي عبيدة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|266
|منذر معاوية علي أحمد
|أبي عبيدة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|267
|إبراهيم صلاح عقيل الدغماني
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|268
|اسامة بن علي بن دول الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|269
|خالد بن عاذل بن عوض الدغماني الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|270
|زيد بن شلاح بن زيد بن الدغماني
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|271
|طارق زياد مرجي الشمري
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|272
|عبدالرحمن بن مبارك بن دول الدغماني الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|273
|عبدالرحمن زايد فاتل الدغماني الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|274
|عبدالملك نايف فهيد الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|275
|غيث فرحان طويرش الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|276
|فهد عيد دول الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|277
|حمد عيد دول الدغماني الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|278
|خالد مهيل دوجان الدغماني الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|279
|سلطان الحلو دول الدغماني الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|280
|عبدالرحمن خليف صفوق الدغماني الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|281
|عبدالله عايد دول الدغماني الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|282
|عبدالله مهل دوجان الدغماني الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|283
|فهد هاني فهد الدغماني الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|284
|مشعل مدالله مخلف الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|285
|يوسف مهيل دوجان الدغماني الرويلي
|أحد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|286
|مهند سعد حمود الشراري
|مؤتة الثانوية
|النظام الثانوي للمقررات
|287
|عبدالملك صلاح عبدالمصلح البادي
|ثانوية التحكيم الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|288
|خليفة بن عبد الحميد بن خليفة السبيله
|ثانوية التحكيم الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|289
|احمد حسن محمد احمد حسن
|ثانوية الجوف الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|290
|احمد محمد عيد علي
|ثانوية الجوف الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|291
|فؤاد محمد – النجار
|ثانوية الجوف الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|292
|يوسف وائل عبد الجيد عرفه
|ثانوية الجوف الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|293
|الوليد بن خالد بن عايد بن مران الخالدي
|ثانوية العمرية الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|294
|أنس عبدربه مبارك السعدون
|ثانوية العمرية الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|295
|خالد شافي ونيس الجبل الشمري
|ثانوية العمرية الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|296
|طلال تركي سطم البنيه النصيري
|ثانوية العمرية الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|297
|عبدالله خالد عبدالله الصالح
|ثانوية العمرية الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|298
|فواز عبدالعزيز شريتح الرويلي
|ثانوية العمرية الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|299
|محمد عبدالرحمن محمد المويشير
|ثانوية العمرية الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|300
|شاهين احمد حمدان الرويلي
|ثانوية العمرية الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|301
|عبد الرحمن خالد عبد الرحمن المغرق المحمد
|ثانوية العمرية الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|302
|عمرو سيد احمد منصور
|ثانوية العمرية الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|303
|فريح بن سعد بن فريح المشفي
|ثانوية العمرية الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|304
|محمد جمعان مجاهس الرويلي
|ثانوية العمرية الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|305
|يزيد بن عبدالرحمن بن عايد الحميدي الفياض
|ثانوية العمرية الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|306
|عبدالملك مشعل مونس المرعضي الرويلي
|ثانوية أبناء القمم الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|307
|احمد عبد السلام حمد البليهد
|ثانوية أبناء القمم الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|308
|مشعل أحمد بن صبر بن مضحي الوردي الشمري
|ثانوية أبناء القمم الأهلية- مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|309
|خالد ماجد مناحي الشمري
|ثانوية أسبار الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|310
|اسامة عبد العزيز إبراهيم العبد الله
|ثانوية أسبار الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|311
|عبد العزيز بن زايد بن صفوق الشعلان
|ثانوية أسبار الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|312
|عبدالرحمن بن خالد بن احمد الحميدي الدرعان
|ثانوية أسبار الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|313
|جهاد بن عقاب بن خلف بن سالم السالم
|ثانوية أندلس الحضارة الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|314
|وطن بن خلف بن عناد بن خلف شافي الجوفي
|ثانوية أندلس الحضارة الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|315
|أنور نايف ضيف الله الضبعاني الشراري
|ثانوية بيان طبرجل الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|316
|أحمد ناجح شريف الدويرج الشراري
|ثانوية بيان طبرجل الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|317
|محمد سعد ناصر السبيعي
|ثانوية بيان طبرجل الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|318
|مروان سعيد مدين سليمان الشراري
|ثانوية بيان طبرجل الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|319
|علي فيصل حماد دخيل
|ثانوية جابر ابن حيان
|النظام الثانوي للمقررات
|320
|طارق بن سعود بن حجاج فيصل السهيان
|ثانوية سماء الإبداع الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|321
|ماجد أحمد عبدالله الصالح
|ثانوية سماء الإبداع الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|322
|نواف صقر فرحان العيسى
|ثانوية سماء الإبداع الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|323
|أسامة فلاح محمد الشراري
|ثانوية قتيبة بن مسلم
|النظام الثانوي للمقررات
|324
|باسل راضي فالح الشراري
|ثانوية قتيبة بن مسلم
|النظام الثانوي للمقررات
|325
|اسامه صالح ظاهر الشراري
|ثانوية منابر الخير الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|326
|سلمان سعيد عوض الشراري
|ثانوية منابر الخير الأهلية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|327
|خالد سلطان رافد الشمري
|ثانوية منارة الأنجال
|النظام الثانوي للمقررات
|328
|أسامة عبدالله شطيط الحليسي الشراري
|خالد بن الوليد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|329
|بشار عبدالله حامد الشراري
|خالد بن الوليد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|330
|باسل صالح محمد الشراري
|خالد بن الوليد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|331
|حسام نايل فليح الشراري
|خالد بن الوليد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|332
|ريان عبدالله شطيط الشراري
|خالد بن الوليد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|333
|عبدالرحمن بن يوسف مسلم الشراري
|خالد بن الوليد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|334
|عبدالمحسن منصور طيحان الشراري
|خالد بن الوليد الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|335
|الوليد جاعف العبد الرويلي
|زلوم الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|336
|عبد الله طلال جزاع الرويلي
|زلوم الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|337
|عبدالرحمن مرضي عويد الرويلي
|زلوم الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|338
|عبدالعزيز عبدالله محمد الرويلي
|زلوم الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|339
|سامي عبدالمحسن صالح الزهراني
|عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|340
|سيف بن مسعد مهاوش الفهيقي
|عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|341
|طلال بن محمد بن طارش سليمان الابيعلي الشمري
|عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|342
|عبد السلام بن عبد العزيز بن مجزع الرويلي
|عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|343
|عبدالعزيز نواف جزاع الرويلي
|عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|344
|عبدالكريم عياده سكران الرويلي
|عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|345
|محمد سعدي عياده الرويلي
|عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|346
|نواف بن مهجع بن طليحان بن عوده الشراري
|عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|347
|يزيد بن سعيد بن صالح الزهرانى
|عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|348
|احمد محمد محمود امين
|مؤتة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|349
|حاتم عبدالله ضيف الله الشراري
|مؤتة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|350
|شاكر مشعل دحيميل الشراري
|مؤتة الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|351
|طارق بن حجاب بن عقلاء الجنيفي الرويلي
|نهاوند الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|352
|عبدالرحمن نواف عيد الرويلي
|نهاوند الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|353
|عبدالله بن منور بن شتلان بن الرويلي
|نهاوند الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|354
|عبدالله غزاي مرجان الرويلي
|نهاوند الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|355
|مشعل محمد بن فاهد السرحاني
|نهاوند الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|356
|أسامة قابل تركي الشمري
|أبن باز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
|357
|عياد عادل عياد الشمري
|أبن باز الثانوية – مقررات
|النظام الثانوي للمقررات
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