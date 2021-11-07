بالأسماء.. أمير الجوف يكرم 357 طالباً متفوقاً دراسياً عن بعد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم عن بُعد، حفل تكريم 357 طالباً متفوقاً دراسياً خلال العام الدراسي 1441-1442 هـ .

وقال سموه في كلمته للطلاب المتفوقين: نحمدُ الله على نِعَم الأمن والرخاء في بلادنا، في ظـلِّ قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ أيَّـده الله ــ، وولي عهده الأمين، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سـلمان بن عـبدالعزيز ــ يحفظـه الله ــ.

وأعرب سموه عن اعتزازه وسعادته بهذا التفوق الذي تحقَّقَ لهم، فهو إنجاز بفضل الله تعالى ثم بجِـدِّهم واجتهـادهم وحرصهم على دراستهم، مقدما سموه تهنئته للطلاب على تميـُّزهم الدراسي الذي يُسجَّلُ في صفحات الاعتزاز، داعياً أبنائه الطلاب لاستثمـار أوقاتهم فيما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية.

وقدم سمو الأمير فيصل بن نواف، شكره للمعلمين والمعلمات، على ما بذلوه طوال فترة العام الدراسي لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وتهيئة بيئة تعليمية مؤثرةٍ وفـاعلة، مُشيدين بدور أولياء الأمور الكرام في متابعة أبنائهم وتهيئة الأجواء النفسية لهم، لتحقيق هذا التفوق الدراسي المُتميـِّز، داعياً للجميع بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ الله بلادنا وقـيادتنا، وأن يُديم علينا الأمن والرخـاء.

من جانبه، أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، عن سعادة منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة برعاية سمو أمير المنطقة لحفل تكريم الطلاب المتفوقين، مضيفاً أن ذلك يُعد دعما دائم ومؤازرة مستمرة ومتابعه حثيثة من سموه الكريم لقطاع التعليم بالمنطقة، لتحقيق مزيد من الإنجازات، مقدّماً شكره للمعلمين وللموجهين الطلابيين، على تحفيزهم ودعمهم ومتابعتهم وجهودهم المبذولة للرفع من مستويات الطلاب العلمية خلال التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي .

ونوه بدور الأسرة الكبير في تفوق الطلاب وتميزهم من خلال متابعتهم لأبنائهم والتي كانت سبباً لتفوقهم.

بعد ذلك، ألقيت كلمة الطلاب المتفوقين، ألقاها نيابة عنهم الطالب أُسيد اسامه الزايد من مدرسة العمرية الثانوية بسكاكا، شكر فيها باسمه ونيابة عن زملائه المتفوقين، الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات لما قدموه من عناية ورعاية وجهود وذللوا لهم الصعاب حتى وصلوا بعد الله إلى هذا التفوق والتميز، الذي لم يكن إلا بتوفيق من الله ثم بجهودهم.

وأسماء الطلاب المتفوقين هي: