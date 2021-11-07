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بالأسماء.. أمير الجوف يكرم 357 طالباً متفوقاً دراسياً عن بعد

بالأسماء.. أمير الجوف يكرم 357 طالباً متفوقاً دراسياً عن بعد

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بالأسماء.. أمير الجوف يكرم 357 طالباً متفوقاً دراسياً عن بعد

بالأسماء.. أمير الجوف يكرم 357 طالباً متفوقاً دراسياً عن بعد
http://almnatiq.net/?p=1062591

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم عن بُعد، حفل تكريم 357 طالباً متفوقاً دراسياً خلال العام الدراسي 1441-1442 هـ .

وقال سموه في كلمته للطلاب المتفوقين: نحمدُ الله على نِعَم الأمن والرخاء في بلادنا، في ظـلِّ قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ أيَّـده الله ــ، وولي عهده الأمين، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سـلمان بن عـبدالعزيز ــ يحفظـه الله ــ.
وأعرب سموه عن اعتزازه وسعادته بهذا التفوق الذي تحقَّقَ لهم، فهو إنجاز بفضل الله تعالى ثم بجِـدِّهم واجتهـادهم وحرصهم على دراستهم، مقدما سموه تهنئته للطلاب على تميـُّزهم الدراسي الذي يُسجَّلُ في صفحات الاعتزاز، داعياً أبنائه الطلاب لاستثمـار أوقاتهم فيما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية.

وقدم سمو الأمير فيصل بن نواف، شكره للمعلمين والمعلمات، على ما بذلوه طوال فترة العام الدراسي لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وتهيئة بيئة تعليمية مؤثرةٍ وفـاعلة، مُشيدين بدور أولياء الأمور الكرام في متابعة أبنائهم وتهيئة الأجواء النفسية لهم، لتحقيق هذا التفوق الدراسي المُتميـِّز، داعياً للجميع بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ الله بلادنا وقـيادتنا، وأن يُديم علينا الأمن والرخـاء.

من جانبه، أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، عن سعادة منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة برعاية سمو أمير المنطقة لحفل تكريم الطلاب المتفوقين، مضيفاً أن ذلك يُعد دعما دائم ومؤازرة مستمرة ومتابعه حثيثة من سموه الكريم لقطاع التعليم بالمنطقة، لتحقيق مزيد من الإنجازات، مقدّماً شكره للمعلمين وللموجهين الطلابيين، على تحفيزهم ودعمهم ومتابعتهم وجهودهم المبذولة للرفع من مستويات الطلاب العلمية خلال التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي .

ونوه بدور الأسرة الكبير في تفوق الطلاب وتميزهم من خلال متابعتهم لأبنائهم والتي كانت سبباً لتفوقهم.

بعد ذلك، ألقيت كلمة الطلاب المتفوقين، ألقاها نيابة عنهم الطالب أُسيد اسامه الزايد من مدرسة العمرية الثانوية بسكاكا، شكر فيها باسمه ونيابة عن زملائه المتفوقين، الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات لما قدموه من عناية ورعاية وجهود وذللوا لهم الصعاب حتى وصلوا بعد الله إلى هذا التفوق والتميز، الذي لم يكن إلا بتوفيق من الله ثم بجهودهم.

وأسماء الطلاب المتفوقين هي:

الرقم التسلسلي اسم الطالب المدرسة الصف
1 محمد احمد حامد الشرقاوي ابن القيم المتوسطة الصف الأول متوسط
2 نواف صلاح خليفه الفالح ابن القيم المتوسطة الصف الأول متوسط
3 فلاح بن محمد بن فلاح الحنيني الحربي الإمام مسلم المتوسطة الصف الأول متوسط
4 عمر احمد طه ابوالهيجاء الأمير فهد بن جلوي المتوسطة الصف الأول متوسط
5 تركي سعيد بن صليع الرويلي البراء بن مالك المتوسطة الصف الأول متوسط
6 مشاري عبيد عيد الرويلي البراء بن مالك المتوسطة الصف الأول متوسط
7 محمد نور خالد حمويه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوسطة الصف الأول متوسط
8 حمود عبدالله حمود الرويلي العباس بن عبد المطلب المتوسطة الصف الأول متوسط
9 عبدالرحمن ثامر عويد الفهيقي العباس بن عبد المطلب المتوسطة الصف الأول متوسط
10 عمر نايف حمود الرويلي العباس بن عبد المطلب المتوسطة الصف الأول متوسط
11 محمد طه هنداوي بدر القيروان المتوسطة الصف الأول متوسط
12 طلال نادي غرييب الرويلي المثنى بن حارثة المتوسطة الصف الأول متوسط
13 بندر مضحي عوينان الرويلي الوليد بن عبد الملك المتوسطة الصف الأول متوسط
14 راكان بن حاكم مناحي الرويلي الوليد بن عبد الملك المتوسطة الصف الأول متوسط
15 صبر فادي صبر الدغماني الوليد بن عبد الملك المتوسطة الصف الأول متوسط
16 محمد وسمي فريح الشمري أبو جعفر المنصور المتوسطة الصف الأول متوسط
17 يزن طارق ونسان الرويلي حسان بن ثابت المتوسطة الصف الأول متوسط
18 خيرالله محمد صالح الدبل دومة الجندل المتوسطة الصف الأول متوسط
19 زكريا احمد – الدبل دومة الجندل المتوسطة الصف الأول متوسط
20 عبد الرحمن القاسم – حسون دومة الجندل المتوسطة الصف الأول متوسط
21 عمر حمد بن حامد العامر دومة الجندل المتوسطة الصف الأول متوسط
22 محمد سلامه علي الدرع دومة الجندل المتوسطة الصف الأول متوسط
23 محمد ناصر رجاء الدرباس دومة الجندل المتوسطة الصف الأول متوسط
24 محمد وديع راشد محمد دومة الجندل المتوسطة الصف الأول متوسط
25 المؤيد خلف والم الشمري سراقة بن مالك المتوسطة الصف الأول متوسط
26 سيل عبدالناصر حماد الخالدي سراقة بن مالك المتوسطة الصف الأول متوسط
27 عبدالسلام عبدالكريم محمد علي العطعوط سراقة بن مالك المتوسطة الصف الأول متوسط
28 ياسر باسم لطيف الضويحي سراقة بن مالك المتوسطة الصف الأول متوسط
29 أركان رياض أحمد الوشيح سعيد بن زيد المتوسطة الصف الأول متوسط
30 طلال سلمان مرزوق الزارع سعيد بن زيد المتوسطة الصف الأول متوسط
31 محمد صلا ح يحي مبروك سعيد بن زيد المتوسطة الصف الأول متوسط
32 نايف سلطان بن رخي العرجان سعيد بن زيد المتوسطة الصف الأول متوسط
33 يوسف مبارك بن محمد الجباب سعيد بن زيد المتوسطة الصف الأول متوسط
34 عيسى فيصل بن كايد الغطيغط صلاح الدين الأيوبي المتوسطة الصف الأول متوسط
35 إبراهيم سلطان إبراهيم الزارع عثمان بن عفان المتوسطة الصف الأول متوسط
36 شهاب يزيد بن سالم العبدالله عثمان بن عفان المتوسطة الصف الأول متوسط
37 محمد ايمن السيد عبد الحافظ عمر بن الخطاب المتوسطة الصف الأول متوسط
38 أحمد عبدالعزيز عبدالله السالم متوسطة التحكيم الأهلية الصف الأول متوسط
39 عبدالرحمن عبدالهادي حمدان المعين متوسطة التحكيم الأهلية الصف الأول متوسط
40 هشام إبراهيم عبدالكريم الجوفي متوسطة التحكيم الأهلية الصف الأول متوسط
41 حسام سلطان محمد البيالي متوسطة الجوف الأهلية الصف الأول متوسط
42 عبدالعزيز جفنان خلوي الرويلي متوسطة العمرية الأهلية الصف الأول متوسط
43 مـحمد السيد عبدالسلام يوسف متوسطة العمرية الأهلية الصف الأول متوسط
44 مشعل سعود عبد العزيز الكريع متوسطة العمرية الأهلية الصف الأول متوسط
45 محمد فارس نادي الرويلي متوسطة أبناء القمم الأهلية الصف الأول متوسط
46 عقاب خالد احمد الدرعان متوسطة أسبار الأهلية الصف الأول متوسط
47 وليد نايف تركي الشمردل متوسطة أسبار الأهلية الصف الأول متوسط
48 عبدالرحمن راضي حريث الرويلي متوسطة أندلس الحضارة الأهلية الصف الأول متوسط
49 ضاري عقلاء بن عبدالرحمن الزارع متوسطة دار ابن تيمية الأهلية الصف الأول متوسط
50 يزيد خالد مضيان المضيان الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة الصف الثاني متوسط
51 محمد غالب حامد الصالح الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة الصف الثاني متوسط
52 فهد خالد أحمد العوض الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة الصف الثاني متوسط
53 عطاالله ثامر خلف الحبوب الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة الصف الثاني متوسط
54 تركي أيمن مبارك السعيدان الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة الصف الثاني متوسط
55 متعب فهيد جبر الفرهود الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة الصف الثاني متوسط
56 صالح عبدالوهاب بن صالح الفرهود الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة الصف الثاني متوسط
57 أحمد منصور رجاء الدرباس الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز المتوسطة الصف الثاني متوسط
58 عبدالكريم حمود دعيس الرويلي البراء بن مالك المتوسطة الصف الثاني متوسط
59 محمد محارب رجاء الرويلي الرفيعة المتوسطة الصف الثاني متوسط
60 حسام مشعل عقلا الشمري الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوسطة الصف الثاني متوسط
61 محمد فهد عوده الكريع الفيصل المتوسطة الصف الثاني متوسط
62 ياسر ضاحي عوينان الرويلي الوليد بن عبد الملك المتوسطة الصف الثاني متوسط
63 طارق فواز ونسان الرويلي حسان بن ثابت المتوسطة الصف الثاني متوسط
64 جهاد حامد حماد الخالدي سراقة بن مالك المتوسطة الصف الثاني متوسط
65 بشار احمد محمد الإبراهيم سراقة بن مالك المتوسطة الصف الثاني متوسط
66 محمد نايف فرحان البخييت سراقة بن مالك المتوسطة الصف الثاني متوسط
67 فهد سلطان فالح الهديب سعيد بن زيد المتوسطة الصف الثاني متوسط
68 صالح ماجد صالح النعمان سعيد بن زيد المتوسطة الصف الثاني متوسط
69 إبراهيم ماجد بن إبراهيم الخالد سعيد بن زيد المتوسطة الصف الثاني متوسط
70 خالد عبدالحميد بن ناصر العرجان عثمان بن عفان المتوسطة الصف الثاني متوسط
71 عبدالمجيد خلف صالح الزارع متوسطة التحكيم الأهلية الصف الثاني متوسط
72 نايف الحميدي محمد الحربي متوسطة العمرية الأهلية الصف الثاني متوسط
73 فيصل مطيع صالح الشمردل متوسطة العمرية الأهلية الصف الثاني متوسط
74 مهند خالد عطيه العشيش متوسطة العمرية الأهلية الصف الثاني متوسط
75 حاتم شافي ونيس الشمري متوسطة العمرية الأهلية الصف الثاني متوسط
76 أحمد عبدالعزيز مدالله الغطيغط متوسطة العمرية الأهلية الصف الثاني متوسط
77 نادر ناصر ونيس الربيع متوسطة العمرية الأهلية الصف الثاني متوسط
78 عبدالرحمن صالح عيد البليهد متوسطة العمرية الأهلية الصف الثاني متوسط
79 ايمن عبدالرحمن غضبان الرويلي متوسطة أبناء القمم الأهلية الصف الثاني متوسط
80 محمد سالم فرحان العنزي متوسطة أسبار الأهلية الصف الثاني متوسط
81 سيف ثنيان سليمان السيف متوسطة أسبار الأهلية الصف الثاني متوسط
82 عبدالسلام احمد عبدالسلام الرشيد متوسطة أسبار الأهلية الصف الثاني متوسط
83 نايف دهام عواد الرويلي متوسطة أندلس الحضارة الأهلية الصف الثاني متوسط
84 عبدالمحسن حسن عاشق الشراري متوسطة بيان طبرجل الأهلية الصف الثاني متوسط
85 عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز الحمد متوسطة بيان طبرجل الأهلية الصف الثاني متوسط
86 انس سلطان ضيف الله الشراري متوسطة بيان طبرجل الأهلية الصف الثاني متوسط
87 أنس عبداللطيف جبر الفرهود متوسطة دار ابن تيمية الأهلية الصف الثاني متوسط
88 انمار أحمد مطلق المفرج ابن القيم المتوسطة الصف الثالث متوسط
89 عبدالهادي امجد محمد عبو ابن القيم المتوسطة الصف الثالث متوسط
90 الوليد سليمان خلف الهذيل ابن القيم المتوسطة الصف الثالث متوسط
91 محمد نيازي العطا سعيد ابن القيم المتوسطة الصف الثالث متوسط
92 خالد محمد مرزوق الكريع ابن القيم المتوسطة الصف الثالث متوسط
93 محمد محمود إبراهيم الموسى الإمام مسلم المتوسطة الصف الثالث متوسط
94 عبدالله أحمد حمود الحازمي الأمير فهد بن جلوي المتوسطة الصف الثالث متوسط
95 عبدالاله باني شويحان الدغماني الرويلي الأمير فهد بن جلوي المتوسطة الصف الثالث متوسط
96 فهد غازي محمد السهلي الأمير فهد بن جلوي المتوسطة الصف الثالث متوسط
97 حاكم مهجع معجون الرويلي الرفيعة المتوسطة الصف الثالث متوسط
98 عزام بن خالد بن عقلاء بن حمد النصيري الشقيق المتوسطة الصف الثالث متوسط
99 أحمد محمود أحمد الخلف الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوسطة الصف الثالث متوسط
100 جبر بدر جبر الشمري الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوسطة الصف الثالث متوسط
101 عبدالهادي محمد دغفق الرويلي العباس بن عبد المطلب المتوسطة الصف الثالث متوسط
102 متعب ناصر متعب الرويلي العباس بن عبد المطلب المتوسطة الصف الثالث متوسط
103 عبدالرحمن نايف حمود الرويلي العباس بن عبد المطلب المتوسطة الصف الثالث متوسط
104 محمد بن نايف بن عبدالله الشراري النعمان بن مقرن المتوسطة الصف الثالث متوسط
105 امجد خالد محارب الرويلي الوليد بن عبد الملك المتوسطة الصف الثالث متوسط
106 سيف منصور راضي الرويلي الوليد بن عبد الملك المتوسطة الصف الثالث متوسط
107 نواف عادل بريت الشمري حسان بن ثابت المتوسطة الصف الثالث متوسط
108 خالد سانتوس دومة الجندل المتوسطة الصف الثالث متوسط
109 أحمد شريدة فرحان الدرع دومة الجندل المتوسطة الصف الثالث متوسط
110 شبلي أسعد شبلي القبيسي دومة الجندل المتوسطة الصف الثالث متوسط
111 أحمد نزال بن الوكري الشراري دومة الجندل المتوسطة الصف الثالث متوسط
112 حامد عبدالناصر حماد الخالدي سراقة بن مالك المتوسطة الصف الثالث متوسط
113 احمد حامد محمد ايوب سراقة بن مالك المتوسطة الصف الثالث متوسط
114 عمر وفوق مرعي العرجان سعيد بن زيد المتوسطة الصف الثالث متوسط
115 عبدالله فاتل حبيب الرويلي سلمان الفارسي المتوسطة الصف الثالث متوسط
116 عبدالرحيم بن هزاع بن رخيص النصيري الرويلي صفان المتوسطة الصف الثالث متوسط
117 محمد حمدي أحمد محمد عمر بن الخطاب المتوسطة الصف الثالث متوسط
118 بلال مروان عبدالله سعيد عمر بن الخطاب المتوسطة الصف الثالث متوسط
119 عمار أحمد مرجي الفالح متوسطة العمرية الأهلية الصف الثالث متوسط
120 مثنى رائف حماد الخالدي متوسطة العمرية الأهلية الصف الثالث متوسط
121 أنس سيف عطا الله الحسين متوسطة العمرية الأهلية الصف الثالث متوسط
122 يوسف مدالله سالم الهشال متوسطة العمرية الأهلية الصف الثالث متوسط
123 ريان خالد احمد مبارك أبو ظهير متوسطة العمرية الأهلية الصف الثالث متوسط
124 حمد عبدالسلام بن حمد البليهد متوسطة أبناء القمم الأهلية الصف الثالث متوسط
125 تركي محمد مناحي الشراري ابن كثير الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
126 احمد بن سعد بن محمد سعد عبد الصمد الأمير بدر بن عبد العزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
127 اسامه هزاع مشافت الرويلي الأمير بدر بن عبد العزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
128 البراء ايمن يونس المسلماني الأمير بدر بن عبد العزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
129 المؤيد خليل أبراهيم العويقيل الأمير بدر بن عبد العزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
130 خالد بن سلطان بن خالد بن عقلا الأسلمي الشمري الأمير بدر بن عبد العزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
131 موسى سالم موسى بجبوج الأمير بدر بن عبد العزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
132 بسام بن باسل بن مقبل الرويلي الأمير سلطان بن عبد العزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
133 ريان ثامر طلب الرويلي الأمير سلطان بن عبد العزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
134 عبدالعزيز نواف لافي الرويلي الأمير سلطان بن عبد العزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
135 علي مشعل علي الرويلي الأمير سلطان بن عبد العزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
136 خالد حسن  الراغب الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
137 حمزة فؤاد السطم الراوي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
138 عدنان حسن الراغب الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
139 عبدالملك معازر كريم الفهيقي الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
140 محمد رائد نور الدين خلف الشداد الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
141 احمد زاهي عساس النصيري الرويلي الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
142 عبد الملك زويد ضحوي الرويلي الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
143 عبدالرحمن بسام غازي عبدو الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
144 عبدالمحسن بن مفرح حساب الرويلي الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
145 عبيده بن عامر بن إبراهيم حمادي الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
146 مازن بن أحمد بن حمود العجلاني الحازمي الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
147 علاء جمال ناجي محاسنة الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
148 مصعب مفرح مقبول الرويلي الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
149 هيثم بن الحميدي بن جبان الرويلي الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
150 يوسف ناصر الودهي النصيري الرويلي الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
151 محيي الدين مجد الدين خلف الشداد الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
152 ليث جاسم محمد الجاسم الأمير فهد بن بدر الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
153 أحمد عبدالمصلح أحمد الرشود الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
154 ريان أشرف بن بشير البركة الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
155 أنس محمد سليمان الدلال الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
156  نادر خالد نادر الشريقي الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
157  سعود أحمد سعود الدندن الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
158 مهند زياد نومان الحسن الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
159 فرحان فلاح خالد البليهد الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
160 أحمد وائل أحمد راشد الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
161 أحمد محمد الشحات الحبشي الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
162 نصر محمد سعيد حمد الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
163 مشهور جمال نغيمش الحسن الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
164 محمد عواد ملفي الحسن الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
165 أنس بن محمد بن عقيل الحسن الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
166 تميم احمد عبدالله التميمي الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
167 حماد بن خالد بن حمود شامان الحسن الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
168 رائد حسين فلاح الحسن الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
169 راكان حسن علي الفراس الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
170 ريان عبدالله سلمان الزارع الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
171 زين خالد عبدالله التميمي الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
172 عادل رياض عبدالرحمن الحسن الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
173 عبد العزيز خلف سلامة الجدوع الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
174 عبدالكريم سامي عبدالكريم السعيدان الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
175 عبدالله عابد عبدالله الحسن الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
176 عبدالله محمد عقلا السبيلة الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
177 عمر بن سعود بن فهد أحمد الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
178 فارس خلف صالح الزارع الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
179 كريم مصطفى السيد شرف الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
180 مازن دليمان محمد الحسن الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
181 محمد عبدالرحمن فهاد الزارع الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
182 محمود احمد فاضل إبراهيم ابو المجد الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
183 معاذ حسن رخي الحسن الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
184 يزيد سلمان عطالله الحبوب الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
185 يوسف بدر حمدان الفريح الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
186 يوسف ربيع عبدالوهاب محمد الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
187 عبدالله سلطان حمود الرويلي الأندلس الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
188 حسام محي محمد سعد سلامة الجزيرة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
189 صالح نايف حسن العيد البليهد الجزيرة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
190 عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الفياض الجزيرة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
191  عبدالعزيز بدر عبدالعزيز الزبن الجزيرة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
192 عمر ناصر مرزوق محمد الخليفة الجزيرة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
193 أنس جبران يحيى الودعاني الجزيرة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
194 عمر بن عبدالله بن فلاح الطالب الجزيرة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
195 محمد بن زياد بن هليل بن الضويحي الخالدي الجزيرة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
196 يوسف بن فواز بن عبد الله بن النصيري الجزيرة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
197 عبدالرحمن محمد حماد الرديني الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
198 عبدالعزيز فيصل مفلح الغفيلي الشمري الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
199  فهد فيصل مفلح الغفيلي الشمري الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
200  فيصل فهد مضيان المضيان الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
201 إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم المرعي الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
202 تميم إبراهيم سالم الجدوع الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
203 سلمان سعود سلمان الجباب الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
204 سليمان بن خالد بن سليمان السالم الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
205 صالح محمد صالح القاضب الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
206 عبدالله قاضب أحمد الهديب الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
207 علي زياد علي الدندن الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
208 عمر بن نواف بن احمد الهديب الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
209 فيصل بن ياسر بن علي الجميد الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
210 مشعل خالد عطاء المطلق الزبير بن العوام الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
211 عبدالرحمن مسلم معود الشراري الفياض الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
212 نواف بن نايف بن عبدالله الشراري الفياض الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
213 راكان غازي دلي المزودي الشراري الفياض الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
214 صالح أحمد محمد الرشيد الفياض الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
215 فواز نايف عبدالله السمران الشراري الفياض الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
216  سالم بن فوزي سالم الوقيد المعهد العلمي بالجوف النظام الثانوي للمقررات
217 أنور خليفة أنور الضبيبي الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
218 حاتم حمد سعد القاعد الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
219 خالد وليد محمد رشيدان الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
220  سعد حسن فارس الحمدان الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
221  طراد نايف طراد الدرباس الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
222 عبدالعزيز فياض عبدالرزاق الجباب الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
223 عبدالله عطالله سليمان العفر الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
224  عمر خالد مرزوق الفليحاني الشراري الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
225  عمر محيسن علي العلي الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
226 محمد علي محمد أنور الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
227 محمد عماد الدين محمد إبراهيم الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
228  وائل حمد غريب الجعفري العنزي الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
229 وليد بسام مبارك البادي الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
230 أحمد نواف أحمد رشيدان الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
231 جمال العزيز عبدالرحمن حسن صالحاني الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
232 حاتم جميل محمد مفرج الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
233 حمزه بن أحمد بن سليمان الحبوب الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
234 سلطان حمد مبارك الجباب الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
235 صالح سلطان محمد الدريويش الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
236 طارق احمد عطاء السبيله الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
237 طارق زياد عقيل الجارد الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
238 عبدالرحمن خالد صالح الحجاج الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
239 عبدالسلام عبدالله مسلم المبارك الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
240 عبدالعزيز محمد عبدالله التميمي الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
241 عبدالله حسن طناء الفتيخه الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
242 عبدالله حمد مبارك الجباب الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
243 عبدالمحسن عبدالله عبدالمحسن الدرباس الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
244 عبدالوهاب عبدالرحمن عبدالوهاب الدريويش الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
245 عمر بن فريد بن حمود بن حمود الجباب الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
246 غازي طلال غازي الداحس الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
247 فواز عبدالعزيز محيسن عبدالله القاعد الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
248 فيصل فايز فرحان الفليحاني الشراري الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
249 محمد بن مبارك بن سعد الزارع الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
250 مدين محمود مقبل العكوف الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
251 نهار نبيل نهار الزارع الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
252 يوسف عبدالناصر عبدالمحسن الدرباس الملك سعود الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
253  معتز علي مدالله الرويشد اليرموك الثانوية النظام الثانوي للمقررات
254  محمد مبارك محمد الرويلي اليرموك الثانوية النظام الثانوي للمقررات
255 أحمد فيصل أحمد الهذيل أبي عبيدة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
256 خالد فهاد محمد المنديل السرحاني أبي عبيدة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
257 عبدالرحمن خالد مصطفى كمال أبو النور أبي عبيدة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
258 عبدالرحمن عبدالناصر عطا محمد أبي عبيدة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
259 مصطفى طاهر رمضان عبدالله محمد أبي عبيدة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
260 مهيار محمد أحمد ياسين الحريري أبي عبيدة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
261 أكرم إبراهيم سعد الدين محمد حسين أبي عبيدة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
262 احمد محمد مسعد عبدالنبى أبي عبيدة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
263 ايمن جبر الدار عبدالله عبدالرحيم أبي عبيدة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
264 عبدالله احمد شحاذة الزوباني أبي عبيدة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
265 غيث بن خالد بن حمد سلامه الدخيل الله أبي عبيدة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
266 منذر معاوية علي أحمد أبي عبيدة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
267 إبراهيم صلاح عقيل الدغماني أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
268 اسامة بن علي بن دول الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
269 خالد بن عاذل بن عوض الدغماني الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
270 زيد بن شلاح بن زيد بن الدغماني أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
271 طارق زياد مرجي الشمري أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
272 عبدالرحمن بن مبارك بن دول الدغماني الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
273 عبدالرحمن زايد فاتل الدغماني الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
274 عبدالملك نايف فهيد الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
275 غيث فرحان طويرش الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
276 فهد عيد دول الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
277 حمد عيد دول الدغماني الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
278 خالد مهيل دوجان الدغماني الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
279  سلطان الحلو دول الدغماني الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
280 عبدالرحمن خليف صفوق الدغماني الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
281 عبدالله عايد دول الدغماني الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
282 عبدالله مهل دوجان الدغماني الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
283 فهد هاني فهد الدغماني الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
284 مشعل مدالله مخلف الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
285 يوسف مهيل دوجان الدغماني الرويلي أحد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
286 مهند سعد حمود الشراري مؤتة الثانوية النظام الثانوي للمقررات
287 عبدالملك صلاح عبدالمصلح البادي ثانوية التحكيم الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
288 خليفة بن عبد الحميد بن خليفة السبيله ثانوية التحكيم الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
289 احمد حسن محمد احمد حسن ثانوية الجوف الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
290 احمد محمد عيد علي ثانوية الجوف الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
291 فؤاد محمد – النجار ثانوية الجوف الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
292 يوسف وائل عبد الجيد عرفه ثانوية الجوف الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
293 الوليد بن خالد بن عايد بن مران الخالدي ثانوية العمرية الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
294 أنس عبدربه مبارك السعدون ثانوية العمرية الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
295 خالد شافي ونيس الجبل الشمري ثانوية العمرية الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
296 طلال تركي سطم البنيه النصيري ثانوية العمرية الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
297 عبدالله خالد عبدالله الصالح ثانوية العمرية الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
298 فواز عبدالعزيز شريتح الرويلي ثانوية العمرية الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
299 محمد عبدالرحمن محمد المويشير ثانوية العمرية الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
300 شاهين احمد حمدان الرويلي ثانوية العمرية الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
301 عبد الرحمن خالد عبد الرحمن المغرق المحمد ثانوية العمرية الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
302 عمرو سيد احمد منصور ثانوية العمرية الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
303 فريح بن سعد بن فريح المشفي ثانوية العمرية الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
304 محمد جمعان مجاهس الرويلي ثانوية العمرية الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
305 يزيد بن عبدالرحمن بن عايد الحميدي الفياض ثانوية العمرية الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
306 عبدالملك مشعل مونس المرعضي الرويلي ثانوية أبناء القمم الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
307 احمد عبد السلام حمد البليهد ثانوية أبناء القمم الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
308 مشعل أحمد بن صبر بن مضحي الوردي الشمري ثانوية أبناء القمم الأهلية- مقررات النظام الثانوي للمقررات
309 خالد ماجد مناحي الشمري ثانوية أسبار الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
310 اسامة عبد العزيز إبراهيم العبد الله ثانوية أسبار الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
311 عبد العزيز بن زايد بن صفوق الشعلان ثانوية أسبار الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
312 عبدالرحمن بن خالد بن احمد الحميدي الدرعان ثانوية أسبار الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
313 جهاد بن عقاب بن خلف بن سالم السالم ثانوية أندلس الحضارة الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
314 وطن بن خلف بن عناد بن خلف شافي الجوفي ثانوية أندلس الحضارة الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
315 أنور نايف ضيف الله الضبعاني الشراري ثانوية بيان طبرجل الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
316  أحمد ناجح شريف الدويرج الشراري ثانوية بيان طبرجل الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
317 محمد سعد ناصر السبيعي ثانوية بيان طبرجل الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
318 مروان سعيد مدين سليمان الشراري ثانوية بيان طبرجل الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
319 علي فيصل حماد دخيل ثانوية جابر ابن حيان النظام الثانوي للمقررات
320 طارق بن سعود بن حجاج فيصل السهيان ثانوية سماء الإبداع الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
321 ماجد أحمد عبدالله الصالح ثانوية سماء الإبداع الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
322 نواف صقر فرحان العيسى ثانوية سماء الإبداع الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
323  أسامة فلاح محمد الشراري ثانوية قتيبة بن مسلم النظام الثانوي للمقررات
324  باسل راضي فالح الشراري ثانوية قتيبة بن مسلم النظام الثانوي للمقررات
325 اسامه صالح ظاهر الشراري ثانوية منابر الخير الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
326 سلمان سعيد عوض الشراري ثانوية منابر الخير الأهلية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
327 خالد سلطان رافد الشمري ثانوية منارة الأنجال النظام الثانوي للمقررات
328  أسامة عبدالله شطيط الحليسي الشراري خالد بن الوليد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
329  بشار عبدالله حامد الشراري خالد بن الوليد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
330 باسل صالح محمد الشراري خالد بن الوليد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
331 حسام نايل فليح الشراري خالد بن الوليد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
332 ريان عبدالله شطيط الشراري خالد بن الوليد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
333 عبدالرحمن بن يوسف مسلم الشراري خالد بن الوليد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
334 عبدالمحسن منصور طيحان الشراري خالد بن الوليد الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
335 الوليد جاعف العبد الرويلي زلوم الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
336 عبد الله طلال جزاع الرويلي زلوم الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
337 عبدالرحمن مرضي عويد الرويلي زلوم الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
338 عبدالعزيز عبدالله محمد الرويلي زلوم الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
339 سامي عبدالمحسن صالح الزهراني عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
340 سيف بن مسعد مهاوش الفهيقي عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
341 طلال بن محمد بن طارش سليمان الابيعلي الشمري عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
342 عبد السلام بن عبد العزيز بن مجزع الرويلي عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
343 عبدالعزيز نواف جزاع الرويلي عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
344 عبدالكريم عياده سكران الرويلي عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
345 محمد سعدي عياده الرويلي عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
346 نواف بن مهجع بن طليحان بن عوده الشراري عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
347 يزيد بن سعيد بن صالح الزهرانى عبد الرحمن السديري الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
348 احمد محمد محمود امين مؤتة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
349 حاتم عبدالله ضيف الله الشراري مؤتة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
350 شاكر مشعل دحيميل الشراري مؤتة الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
351 طارق بن حجاب بن عقلاء الجنيفي الرويلي نهاوند الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
352 عبدالرحمن نواف عيد الرويلي نهاوند الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
353 عبدالله بن منور بن شتلان بن الرويلي نهاوند الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
354 عبدالله غزاي مرجان الرويلي نهاوند الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
355 مشعل محمد بن فاهد السرحاني نهاوند الثانوية – مقررات النظام الثانوي للمقررات
356 أسامة قابل تركي الشمري أبن باز الثانوية –  مقررات النظام الثانوي للمقررات
357 عياد عادل عياد الشمري أبن باز الثانوية –  مقررات النظام الثانوي للمقررات

 

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