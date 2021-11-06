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“حرقها بالسجائر وضربها بالفأس”.. تفاصيل قتل أب سوري لابنته إرضاءً لزوجته

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“حرقها بالسجائر وضربها بالفأس”.. تفاصيل قتل أب سوري لابنته إرضاءً لزوجته

“حرقها بالسجائر وضربها بالفأس”.. تفاصيل قتل أب سوري لابنته إرضاءً لزوجته
http://almnatiq.net/?p=1062596
محررو المناطق

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها إثر تعرضها تعرضها لضربة على رأسها بـ”فأس” من قبل والدها في العاصمة السورية دمشق.

وكشفت المعلومات الأولية أن الوالد أقدم على فعلته بتحريض من زوجته.

وذكرت تقارير صحفية سورية، أن والد الطفلة حاول إخفاء جـريمته البشعة بدفن الجـثة سراً، مشيرة إلى أن الطفلة كانت تتعرض للتعذيب من زوجة والدها، كما أن الأب كان يقوم بحرقها بالسجائر وضـربها بواسطة خرطوم وربطها، بسبب إثارتها غضب زوجته.

وأكدت المصادر أنه قُبض على والد الطفلة وزوجته، وأثناء التحقيق معهما تناقضت أقوالهما، ما أكد الشكوك حول كيفية الوفـاة، ليتم استخراج الجـثة، واتضح أن سببها كان ضربة على رأس الطفلة بآلة حادة.

 

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