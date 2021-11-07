استشاري: كثرة تعرض الأطفال للشاشات يزيد من قياس النظارة (فيديو)

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أوضح استشاري طب وجراحة عيون، عبدالملك القحطاني، تأثير إضاءة الشاشات المختلفة على العين لدى الأطفال.

وقال القحطاني، خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن كثرة إحاطة الشاشات بالأطفال في المنزل يزيد من قياس النظارة لديهم.

وكان القحطاني قد نصح بتجنب استخدام قطرة العين البديلة لنظارة القراءة قبل إجازتها من هيئة الغذاء والدواء بالمملكة، منوهًا إلى أنه لا ينصح باستخدامها من قبل أحد حتى يتم إجازتها من الهيئة.