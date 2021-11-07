الأشبال يجددون البيعة في أدبي الباحة

محررو المناطق

يحتفل النادي الأدبي، بالباحة، بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين، في مساء يوم الثلاثاء ٤ / ٤ / ١٤٤٣ الموافق ٩ / ١١ / ٢٠٢١.

يأتي ذلك ضمن برنامج (أمننا في شبابنا) وفي إطار الشراكة الثقافية مع تعليم الباحة.

ويقيم النادي أمسية مفتوحة في تمام الساعة الثامنة والنصف للأشبال للتعبير عن صدق انتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة وتشمل المشاركات القصائد الشعرية والرسائل الوطنية والخواطر التي تعبر عن مشاعر الجيل تجاه الوطن والقيادة وما تحقق خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان من منجزات جاءت وفق الرؤية الوطنية المباركة.

وقال رئيس النادي الأستاذ حسن بن محمد الزهراني، إن هذا النشاط يأتي ضمن إهتمام النادي بتنمية الحس الوطني لدى شبابنا وتعزيز روح الإنتماء والولاء الصادقين لديهم.

وأكد أن المشاركة ستكون مفتوحة للشباب من الجنسين وسوف تقام الأمسية عبر تطبيق ZOOM حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب وفتح المجال للمشاركة من المبدعين والمبدعات من الشباب من خارج المنطقة عبر الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/j/85949652076?pwd=M001dFZmNS9uY0doekZmVWpmTXlndz09