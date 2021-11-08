في الذكرى السابعة للبيعة.. 9 أماكن تمت فيها بيعات الشعب لأئمة وملوك المملكة (فيديو)

محررو المناطق

نشرت دارة الملك عبد العزيز، عبر صفحتها بتويتر، مقطع فيديو وثائقي، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله.

وتضمن المقطع رصد تسعة أماكن تمت فيها بيعات الشعب لأئمة وملوك المملكة.