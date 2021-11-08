في الذكرى السابعة للبيعة.. 9 أماكن تمت فيها بيعات الشعب لأئمة وملوك المملكة (فيديو)

نشرت دارة الملك عبد العزيز، عبر صفحتها بتويتر، مقطع فيديو وثائقي، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله.
وتضمن المقطع رصد تسعة أماكن تمت فيها بيعات الشعب لأئمة وملوك المملكة.
#فيديو_الدارة |📺
تسعة أماكن تمت فيها بيعات الشعب السعودي لأئمة وملوك المملكة العربية السعودية.
تابع هذا التوثيقي الذى أعدته #دارة_الملك_عبدالعزيز بمناسبة #ذكرى_البيعة_السابعة pic.twitter.com/cS8O7ZQUgh
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) November 7, 2021
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