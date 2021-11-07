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طقس المملكة اليوم.. هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات 4 مناطق

طقس المملكة اليوم.. هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات 4 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1062631
المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من الخليج العربي كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر, كما توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية, يمتد تأثير هذا الانخفاض برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12-34 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة قد تصل إلى 40 كم/ساعة خلال تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر قد يصل إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

 

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