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إليك.. 5 أطعمة تحافظ على صحة وقوة الذاكرة

إليك.. 5 أطعمة تحافظ على صحة وقوة الذاكرة
http://almnatiq.net/?p=1062633

كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن وجود 5 أطعمة تحافظ على صحة الدماغ وتعمل على تنشيط الذاكرة بشكل خاص.

ووفقاً للدراسة التي نشرتها صحيفة ” الديلي ميل”، فإن هذه الأطعمة هي:

 

الأسماك الدهنية

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستويات أوميغا 3 في المأكولات البحرية، حيث تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على دماغك في أفضل حالة، ووجدت الدراسات أن أوميغا 3 يمكن أن تبطئ التدهور العقلي المرتبط بالعمر وتقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

 

العنب البري

العنب البري مليء بالأنثوسيانين، وهي مجموعة من المركبات النباتية التي تقدم تأثيرات مضادة للأكسدة، وهي مفيدة في تخفيف الالتهاب التأكسدي، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ، يمكن أن تسهم في شيخوخة الدماغ والأمراض التنكسية العصبية.

البروكلي

مثله مثل العنب البري مليء بمضادات الأكسدة، وبالتالي يتمتع بالعديد من الفوائد المماثلة للدماغ.

الشوكولاتة الداكنة

إن تناول كميات معتدلة يمكن أن يكون مفيدًا لعقلك،  وبالإضافة إلى مضادات الأكسدة، تحتوي الشوكولاتة الداكنة ومسحوق الكاكاو أيضًا على مادة الكافيين والفلافونويد التي ثبت أنها تعزز صحة الدماغ.

المكسرات

تشتهر المكسرات بكونها غنية بالدهون الصحية، ويمكن ربط هذه الدهون الصحية بانخفاض خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن. علاوة على ذلك، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016، يُعتقد أن محتوى فيتامين أي في المكسرات يبطئ التدهور العقلي عن طريق درء أضرار الجذور الحرة.

 

 

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