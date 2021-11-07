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مصدر مطلع: الحكومة الكويتية تعتزم إلغاء فحص “PCR” للقادمين إليها.. ولكن بشرط

مصدر مطلع: الحكومة الكويتية تعتزم إلغاء فحص “PCR” للقادمين إليها.. ولكن بشرط

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طوله نحو 330 مترا.. كويكب مدمر يقترب من الأرض

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مصدر مطلع: الحكومة الكويتية تعتزم إلغاء فحص “PCR” للقادمين إليها.. ولكن بشرط

مصدر مطلع: الحكومة الكويتية تعتزم إلغاء فحص “PCR” للقادمين إليها.. ولكن بشرط
http://almnatiq.net/?p=1062640
محررو المناطق

كشف مصدر مسؤول بالحكومة الكويتية النقاب عن أن التطعيم بالجرعة الثالثة مطلب ملح لمواجهة احتمال زيادة عدد المصابين، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ستمنح اللقاحات للذين تطعموا قبل 5 أو 6 أشهر بالجرعة الثانية

وأكد المصدر لـ “القبس” أنه من الوارد إلغاء فحص الـ pcr عن المحصنين القادمين للبلاد، لكن ذلك لن يتم في الفترة الحالية، والأمر قيد الدراسة.

وأشار إلى أن العودة للدوام الطبيعي في المدارس كما كان في السابق قبل ظهور الوباء لا تزال تحت التقييم والدراسة، فالأوضاع الوبائية لم ينته خطرها حتى الآن، ويجب عدم التهاون في الاشتراطات الصحية، فأغلبية دول العالم لم تلغ الـpcr ولم تفتح المدارس كالمعتاد، مشددا على أن هذه الخطوات يجب التريث فيها.

 

 

 

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