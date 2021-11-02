طوله نحو 330 مترا.. كويكب مدمر يقترب من الأرض

محررو المناطق:

كشفت وكالة ناسا، اليوم الإثنين، عن مرور كويكب مدمر بجانب الأرض، أوائل الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الأخير يوجد الآن على بعد نحو 3.9 مليون كيلومتر عن الأرض.

وبحسب ناسا، فإن الكويكب المعروف باسم “4660 نيريوس”، يبلغ طوله نحو 330 مترا، سيكون أقرب ما يكون من كوكب الأرض في 11 ديسمبر.

وتشير معطيات الوكالة التي يحدثها بشكل دائم، إلى مرور الكويكب بجوار الأرض بسرعة 6.578 كيلومتر في الثانية.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، أنه على الرغم من تصنيفه على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطرا نظرا لحجمه وقربه من الأرض، إلا أنه من غير المرجح أن يشكل تهديدا على كوكبنا.

واصطدام كويكب بهذا الحجم بالأرض يمكن أن يكون مدمرا للبشرية، لكن العلماء في ناسا، يقولون إن وتيرة ارتطام كويكب كبير بالأرض تحدث مرة كل ألفي عام تقريبا، ما يتسبب بدمار في منطقة ارتطامه ومحيطها.