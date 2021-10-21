في ذكرى البيعة.. 13 دكتورة فخرية و36 وساما وجائزة للملك سلمان

محررو المناطق:

أوسمة وميداليات عدة تقلدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من دول عدة تقديرًا لجهوده في مختلف المجالات، نرصدها لكم في ذكرى البيعة السابعة.

وجاءت الشهادات الفخرية والأوسمة والجوائز كالتالي:

الدكتوراة الفخرية من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة

الدكتوراة الفخرية في الآداب من جامعة أم القرى في مكة المكرمة

الدكتوراة الفخرية في الدراسات التاريخية والحضارية من جامعة الملك سعود بالرياض

الدكتوراة الفخرية في مجال تعزيز الوحدة الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

الدكتوراة الفخرية في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

الدكتوراة الفخرية من الجامعة الملّية الإسلامية في دلهي بالهند

الدكتوراة الفخرية في الحقوق من جامعة واسيدا اليابانية

الدكتوراة الفخرية في العلاقات الدولية من جامعة موسكو

الدكتوراة الفخرية من جامعة القاهرة في مصر

الدكتوراة الفخرية في العلوم السياسية (خدمة الإسلام والوسطية) من الجامعة الإسلامية بماليزيا

الدكتوراة الفخرية في العلوم من جامعة سراييفو البوسنية للعلوم والتقنية عام 2013م

الدكتوراة الفخرية في الآداب من جامعة مالايا في ماليزيا

الدكتوراة الفخرية من جامعة بكين الصينية

أوسمة ونياشين:

زمالة بادن باول الكشفية في السويد

قلادة الشريف الحسين بن علي وهي أرفع وسام في المملكة الأردنية الهاشمية

قلادة مبارك الكبير أرفع وسام في دولة الكويت

قلادة النيل وهي أرفع وسام في جمهورية مصر العربية

وسام “كنت” من أكاديمية برلين – براندنبرغ للعلوم والعلوم الإنسانية

وسام بمناسبة مرور ألفي عام على إنشاء مدينة باريس عام 1985م

وسام الكفاءة الفكرية المغربي في الدار البيضاء. وسام البوسنة والهرسك الذهبي

الوسام البوسني للعطاء الإسلامي من الدرجة الأولى. وسام نجمة القدس

وسام «سكتونا» الذي يعد أعلى وسام في جمهورية الفلبين. وسام من الجمهورية اليونانية

وسام نسر الإستيك من درجة القلادة أرفع وسام في الولايات المتحدة المكسيكية

وسام القلادة الكبرى وهو أعلى وسام في دولة فلسطين

وسام ياروسلاف الحكيم من الدرجة الأولى وهو وسام الدولة الأعلى في جمهورية أوكرانيا

الوسام الأعلى في جمهورية مالي. وسام الجمهورية وهو أعلى وسام في تركيا

وسام الأسد الوطني، الذي يعد أرفع وسام في جمهورية السنغال

وسام الاستحقاق الوطني الذي يعد أعلى وسام في جمهورية النيجر

وسام البرلمان العربي من الدرجة الأولى

وسام نجمة جيبوتي الكبرى

وسام الهلال الأخضر القمري من درجة الهلال الأكبر

وسام زايد الذي يعد أعلى وسام في دولة الإمارات العربية المتحدة

وسام الدولة الأول “وسام التاج” الذي يعد أعلى الأوسمة الماليزية

وسام (نجمة الجمهورية الإندونيسية) الذي يعد أعلى أوسمة الجمهورية

وسام الأسرة المالكة للعرش من سلطنة بروناي دار السلام

وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة

وسام الشرف السيراليوني

وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الأولى

جوائز ودروع دولية:

درع الأمم المتحدة لتقليل آثار الفقر في العالم

جائزة جمعية الأطفال المعوقين بالمملكة للخدمة الإنسانية

جائزة البحرين للعمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي

جائزة الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمة المعوقين وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة

جائزة الشخصية القيادية الفخرية في مجال رعاية الأيتام، خلال حفل التكريم بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية لمؤسسات رعاية الأيتام بدول الخليج 2017م

جائزة الإنجاز الفريد المتميز الممنوحة له من السلطان أحمد شاه، سلطان ولاية باهانج الماليزية

جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام من مؤسسة الملك فيصل الخيرية