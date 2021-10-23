سكان “قيروان الرياض” يشكون من مهاجمة الأفاعي والعقارب جراء تحول الحي مكباً لمخلفات البناء (فيديو)

أعدت قناة “الإخبارية ” تقريراً حول غزو القوارض من فئران وغيرها لحي “القيروان” بمدينة الرياض، نتيجة قيام مجموعة من العمالة الوافدة بوضع مخالفات البناء داخل الحي.

ويبين التقرير أن الحي تحول إلى مرتعاً للعقارب والأفاعي كذلك، تهاجم مساكن المواطنين ، جراء تراكم أكوام مخلفات البناء وغيرها.

ورصدت عدسة كاميرا “الإخبارية” قيام وافد بحرق مخلفات البناء، وسط الحي، مدعياً أنها الطريقة الوحيدة للتخلص منها غير مبالٍ بصحة سكان الحي ، وأنهم عرضة للتلوث.

ومن جانبه قال أحد سكان القيروان، إن الحي بالكامل ترمى فيه المخلفات، والمطلوب إزالتها وتشكيل لجنة للإشراف عليه، بينما أكد آخر أن السكان دائمًا يرفعون بلاغات للأمانة، ولكن التجاوب ليس بالشكل المطلوب.