ظهور أخطر متحور لفيروس كورونا في الصين.. وبكين تحذر

المناطق- وكالات:

اعتبرت السلطات الصينية، أن متحور فيروس كورونا الجديد “هيهي”، الذي أعلن اكتشافه في البلاد مؤخرا، أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين، ظهور متحور جديد لفايروس كورونا “كوفيد 19″، أطلق عليه “متحور هيهي”، نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة “خي لونج جيانج” بشرق شمال البلاد.

وأغلقت السلطات الصينية، مدينة “هيهي” بالكامل، التي يخضع حاليا جميع سكانها للفحوصات الخاصة بالعدوى، بعد رصد تلك السلالة الجديدة.

وبحسب وسائل إعلام، يطرح ظهور هذه المتحور عديد من التساؤلات، خاصة بعد أيام قليلة من التحذيرات، التي أصدرتها السلطات الصينية لمواطنيها بتخزين المواد الغذائية اللازمة لحالة طوارئ محتملة لم تحددها.