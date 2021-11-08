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استشاري يكشف حقيقة تضرر العين نتيجة النظر للهواتف الذكية (فيديو)

استشاري يكشف حقيقة تضرر العين نتيجة النظر للهواتف الذكية (فيديو)

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استشاري يكشف حقيقة تضرر العين نتيجة النظر للهواتف الذكية (فيديو)

استشاري يكشف حقيقة تضرر العين نتيجة النظر للهواتف الذكية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1062673

كشف استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور عبدالملك القحطاني، عن حقيقة معلومة شائعة مغلوطة بشأن تأثر العين جراء النظر للهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية.

وأكد في لقاء مع برنامج” سيدتي” على قناة ” روتانا خليجية”، أنه لا توجد  أي دراسة علمية تثبت أن الأشعة الصادرة من تلك الأجهزة تؤثر على العيون، كما أن إجهاد العيون جراء التعرض لتلك الشاشات غير ضار.

وأوضح أن كل الأشعة التي يمكن أن يقال عليها ضارة وتصدر من شاشات الأجهزة الجديدة لا يتعدى المدى الخاص بها “1 ملم” فقط، مشيراً إلى أن الأجهزة قديماً كانت أكثر خطراً من ذلك.

 

 

 

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