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الصين.. بين مطرقة متحور” هيهي” الفتاك وسندان البرد القارس

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الصين.. بين مطرقة متحور” هيهي” الفتاك وسندان البرد القارس

الصين.. بين مطرقة متحور” هيهي” الفتاك وسندان البرد القارس
http://almnatiq.net/?p=1062684

تشهد الصين حالة من عدم الاستقرار سواء الجوية أو الصحية، مما يعد بالذاكرة إلى ديسمبر 2019 ، عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار وتحديداً بمقاطعة “ووهان” معقل الوباء بالعالم.

 

 حالة طقس غير مستقرة

ووثق مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، تعرض العاصمة الصينية “بكين” لعاصفة ثلجية هي أولى ثلوج الموسم قبل الموعد ب23 يومًا من السنوات العادية،  حيث تجتاح موجة البرد البلاد مما أدى إلى انخفاض درجة الحرارة بمقدار 14 درجة مئوية.

 

وتتزامن هذه العاصفة الثلجية مع انتشار فيروس كورونا المستجد من جديد  وارتفاع حالات الإصابة بـ” كورونا”، علاوة على انتشار أكثر المتحورات فتكاً.

 

متحور “هيهي” الفتاك يضرب الصين

 

واعتبرت السلطات الصينية، أن متحور فيروس كورونا الجديد “هيهي”، الذي أعلن اكتشافه في البلاد مؤخرا، أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين، ظهور متحور جديد لفايروس كورونا “كوفيد 19″، أطلق عليه “متحور هيهي”، نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة “خي لونج جيانج” بشرق شمال البلاد.

 

وأغلقت السلطات الصينية، مدينة “هيهي” بالكامل، التي يخضع حاليا جميع سكانها للفحوصات الخاصة بالعدوى، بعد رصد تلك السلالة الجديدة.

وبحسب وسائل إعلام، يطرح ظهور هذه المتحور عديد من التساؤلات، خاصة بعد أيام قليلة من التحذيرات، التي أصدرتها السلطات الصينية لمواطنيها بتخزين المواد الغذائية اللازمة لحالة طوارئ محتملة لم تحددها.

 

 

 

 

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