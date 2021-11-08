السفارة الأمريكية بالمملكة ترد على شائعة وجود جهات بإمكانها إجراء مقابلات الحصول على التأشيرة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة أنه لا توجد أطراف ثالثة باستطاعتها تأمين مقابلات مبكرة للحصول على تأشيرات السفر.

وأوضحت السفارة في تعليق لها نشرته على حسابها بموقع” تويتر”، قائلة : “نحن على علم بالشائعات التي تدعي فيها أطراف ثالثة بأنها تستطيع مساعدة طالبي التأشيرات في الحصول على مواعيد مبكرة لمقابلات التأشيرة، وهذا ليس صحيحاً..”

وأكدت : “تتم جدولة المواعيد فقط من خلال https://ustraveldocs.com/sa/ ولا يوجد أي طرف ثالث لديه أي قدرة على التأثير على توقيت مواعيد المقابلات”.