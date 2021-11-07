أفضل الطرق لمقاومة كورونا دون أدوية.. استخدام “الثوم” الأبرز

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http://almnatiq.net/?p=1062706
المناطق- وكالات:

ترى أستاذة علم المناعة بجامعة سسيكس البريطانية الكتورة جينا ماكسيوتشي،أن كوفيد-19 هو عدد من الالتهابات، ولا يوجد أي أسلوب حياة قادر على جعل الإنسان عصياً عليها.

لكن مؤلفة كتاب “التحصين: علم البقاء بصحة طيبة”، تشير إلى أن هناك أشياء صغيرة عدة يمكن القيام بها لتعزيز المناعة الطبيعية للجسم، لافتة إلى ضرورة استمرار غسل الأيدي بقدر كاف من الماء.

وتشير ماكسيوتشي، أن تناول الثوم المهروس مفيد للمناعة، لأن الثوم يحتوي على مادة تسمى أليسين، ثبت أنها ذات قدرة عالية مضادة للجراثيم، والالتهابات.

وأضافت أن هذه المادة لا تخرج من فص الثوم إلا إذا تم هرسه، وتركه بعض الوقت قبل إضافته إلى الوجبة المطبوخة. وقالت إن علماء حاولوا استخلاص مادة الأليسين من الثوم وتصنيعها في هيئة أقراص، لكنهم محاولاتهم لم تحقق نجاحاً يذكر.

من ناحية أخرى، يقول أطباء، إن غسل اليدين بماء دافئ أفضل من غسلهما بالصابون، في وقت ينصح فيه آخرون باستخدام غسول للفم يستطيع أن يقصّر فترة أعراض كوفيد-19.

وينصح الأطباء، بوجه الخصوص باستخدام الغسول المسمى كولدزايم ColdZyme، الذي يباع في الصيدليات بحدود 11 جنيها إسترلينيا (55 ريالاً)، وهو معد أصلاً للاستخدام فور إحساس الشخص بوجع في الحلق، بحيث يمنع إصابته بالإنفلونزا.

وبحسب دراسة نشرت في نوفمبر 2017، فإن استخدام غسول كولدزايم يقصّر فترة أعراض الإنفلونزا من 6 إلى 3 أيام فحسب، كما ينصح علماء التغذية بالإكثار من تناول فيتامين (د).

وذكرت تقارير، أن 16 تجربة سريرية خضع لها 7400 متطوع أشارت إلى أنه على الأقل يمكن أن يمنع أحد الالتهابات التنفسية، كالإنفلونزا، والالتهاب الرئوي بنسبة الثلث، وتظهر فوائده في غضون ثلاثة أسابيع فقط من تناوله.

كما يرى العلماء، أنه لا بد من تعزيز ذلك بإضافة الزنك، الذي يعد حيويا لمكافحة الالتهابات، وبما أن الجسم لا ينتجه، فلا بد من تناوله من مصادره المتعددة، التي تشمل اللحوم الحمراء، والحبوب، والشوكولاتة الغامقة، لكن في الوقت نفسه يحذر العلماء من مغبة الإكثار من تناول الزنك، الذي يمكن أن يصبح سميا في حال الإفراط في تناوله.

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