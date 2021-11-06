الكشف عن طرح ميزة جديدة لتطبيق “واتس آب” قريبا

المناطق- وكالات:

سلط موقع (wabetaInfo) التقني، الضوء على السريبات الجديدة الخاصة بمزايا تطبيق واتس آب، التي من المنتظر أن يتم طرحها للمستخدمين قريبا.

وفي وقت سابق، كشفت تسريبات عن استعداد تطبيق واتس آب، طرح ميزة جديدة أطلق عليها اسم “مجتمعات واتساب”.

وبحسب موقع (wabetaInfo)، فإن الميزة الجديدة تمكن مسؤولي أي مجموعة من إنشاء مجموعات جديدة داخل مجموعات أخرى، كما تمنحهم سلطات أكبر.

وذكر الموقع التقني، أن الميزة الجديدة تمنح مسؤولي المجموعات، القدرة على دعوة مستخدمين جدد عبر إرسال رابط محدد لهم، والبدء في مراسلة الأعضاء الآخرين، برسائل مشفرة من طرف إلى طرف.