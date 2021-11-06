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أمين حائل يناقش مع أعضاء غرفة حائل تحديات المستثمرين بالمنطقة الصناعية

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أمين حائل يناقش مع أعضاء غرفة حائل تحديات المستثمرين بالمنطقة الصناعية

أمين حائل يناقش مع أعضاء غرفة حائل تحديات المستثمرين بالمنطقة الصناعية
http://almnatiq.net/?p=1062760
المناطق - واس:

ناقش أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي مع رئيس اللجنة الصناعية الخدمية بغرفة حائل جلوي السالمي وأعضاء اللجنة الصناعية أمس، أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في صالة الاجتماعات في غرفة حائل.

واستعرض السالمي أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وتعيقهم عن مواصلة استثماراتهم بالمنطقة كالقيمة الإيجارية للمواقع الاستثمارية وتفاوت وارتفاع أسعار الورش الصناعية والمصانع غير المبرر بالإضافة إلى الأنشطة وتسهيل إجراءات التنازل عنها.

من جهته، أكد أمين منطقة حائل، أن التحديات التي تواجه المستثمرين، سيتم مناقشتها والبحث عن حلها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية

 

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