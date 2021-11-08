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هل تطيل “الفاصوليا” العمر؟.. دراسة حديثة تجيب

هل تطيل “الفاصوليا” العمر؟.. دراسة حديثة تجيب
http://almnatiq.net/?p=1062780
المناطق- وكالات:

كشف خبراء تغذية، عن فوائد مذهلة لـ “الفاصوليا”، إذ تعد أحد أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها للعيش ما يقرب من 100 عاما، بحسب موقع العربية. نت.

وذكرت دراسة حديثة، أن باحثين درسوا أكبر عدد من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 100 عام؛ واكتشوا، أن الأشخاص في هذه المناطق الذين عاشوا أطول فترة يأكلون حوالي كوب واحد كامل من الفاصوليا يومياً، والمليئة بالبروتينات والألياف النباتية ولا تحتوي على أي دهون على الإطلاق تقريبا.

وبحسب الدراسة، فإن كوب واحد من الفاصوليا السوداء، يستهلك فيه الإنسان 15 جراماً من البروتين و15 جراماً من الألياف، وأقل من جرام واحد من السكر والدهون، كما تحتوي الفاصوليا على مضادات أكسدة قوية من شأنها تساعد في الشيخوخة الصحية.

من ناحية أخرى، يشير خبراء التغذية، أن للفاصولياء فوائد عديدة لجسم الإنسان، إذ تحتوي على فيتامين A، كما أنها مصدر جيد لفيتامين C الطبيعي، والمساهمين في الوقاية من الإصابات السرطانية، أيضا الفاصوليا البيضاء تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية المؤثر في عمل الأمعاء والحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم.

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