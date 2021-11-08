مدير “تعليم الجوف”: في ذكرى البيعة السابعة تحققت في وطننا منجزات تنموية ونوعية في جميع المجالات

المناطق - سكاكا:

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بمنطقة الجوف التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله ورعاه”، بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وعبر الغامدي عن عظيم الامتنان للجهود العظيمة والاهتمام والتطوير الاقتصادي والتنموي المستمر، في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، والذي شمل التعليم والسعي المستمر لتطويره وتقديم أفضل الإمكانيات لأبنائها.

وقال: “ونحن نحتفي اليوم بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- فإننا نفخر بمنجزات محلية ودولية ريادية ونوعية، منجزات تميزت بسمات وخصائص نوعية ارتقت بجميع الجوانب الحياتية للمواطن والمقيم، وتبنت سياسات و قرارات تطويرية للارتقاء بهذا الوطن العظيم”.

وأضاف: “نستعيد في هذا اليوم المنجزات والتي من أهمها التمكن من تجاوز الأزمات وتحويلها إلى نجاح أبهر العالم، والتوجه إلى تحولات تنموية زاهرة في الكثير من المجالات والاعتماد على اقتصاد متنوع لتحقيق الرخاء والرفاهية للوطن ومواطنيه والمقيمين على أرضه”.

وفي مدارس المنطقة، انطلقت اليوم الأنشطة والفعاليات حتى يوم الخميس المقبل، “عن بعد” للمرحلة الابتدائية و “حضورياً” للمرحلتين المتوسطة والثانوية، لتشمل العديد من البرامج المختلفة التي تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، ومنح الطلاب والطالبات المجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد لإبراز مشاعرهم وأعمالهم الإبداعية للمجتمع.