أمانة جدة تواصل حملتها لمعالجة المشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بنطاق بريمان

محررو المناطق

ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري واصلت بلدية بريمان الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال إزالة التعديات والمشوهات البصرية والتي أسفرت عن إزالة تعديات تجاوزت مساحتها (30) ألف متر فيما جرى إزالة دمارات من أراضي داخل الأحياء بمساحة بـ (17) ألف متر وإزالة وطمس (169) من المشوهات البصرية.

وأوضح رئيس بلدية بريمان تركي الذروي أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت متابعة (300) من المحال التي نفذت أعمال تطوير وتحسين واجهتها ضمن جهود البلدية في متابعة ورصد الرقابة على مظاهر التشوه البصري مضيفاً أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو (407) مخالفة لشروط البناء كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية وإشعار (167) لمخالفات النظافة ومعالجة (84) من الحاويات.

وأضاف الذروي إن الفرق الميدانية واصلت حملات مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين حيث تمكنت من إزالة البسطات المخالفة ومصادرة (2طن) تقريبا خضار سُلمت للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.